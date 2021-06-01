Reuters: Евросоюз готовит санкции против авиавластей Белоруссии

Брюссель, 1 июня. Европейский союз готовит санкции против авиационного сектора Белоруссии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства отметили, что речь идет о введении ограничений в отношении десятка представителей авиавластей республики. По их словам, Евросоюз также примет официальное решение о запрете на полеты над территорией объединения для белорусских самолетов.

Лидеры европейских стран ранее призвали Совет ЕС принять меры по закрытию воздушного пространства для Белоруссии. Это произошло после экстренной посадки воздушного судна компании Ryanair в Минске.