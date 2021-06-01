Экономист заявил об угрозе глобальной инфляции из-за обесценивания доллара

Москва, 1 июня. Ускорение инфляции в США может привести к росту цен на товары и услуги во всем мире, заявил профессор РЭШ Константин Егоров.

Федеральной резервной системе США будет непросто снизить скорость инфляции в стране, считает эксперт. Он напомнил, что в начале 1980-х ФРС пришлось вызвать значительную рецессию для сокращения роста цен.

По словам Егорова, опыт последних десятилетий показывает, что большинство государств старается сглаживать колебания курсов нацвалют по отношению к доллару. Это делается ради финансовой стабильности, поскольку существенная доля активов и обязательств номинирована в американской валюте, объяснил экономист в комментарии ИА REGNUM.

Он добавил, что если такая политика будет продолжаться и дальше, то в условиях растущей инфляции в США для поддержания стабильного валютного курса другим странам придется пойти на ускорение динамики цен.

Министр промышленности и торговли РФ Дениса Мантуров ранее связал рост цен на продукты с появлением в мировой экономике большого объема ликвидности. При этом, как считает глава Минпромторга, ситуация на российском рынке продовольствия остается стабильной по сравнению с другими странами.