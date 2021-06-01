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01 июня 18:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
18:36
Политика
В ФРГ выразили уверенность в скором завершении строительства «Северного потока — 2»
18:33
Политика
Погребинский рассказал об угрозе союза Москвы и Минска для властей Украины
18:30
Общество
Многодетные семьи в Петербурге получили медали
18:29
Общество
Международный телефестиваль «Спасти и сохранить» стартовал в Ханты-Мансийске
Все новости

Региональную премию для врачей и волонтеров-медиков ввели на Урале

  /   Обновлено: 01 июня 2021 17:49
Общество
Региональную премию для врачей и волонтеров-медиков ввели на Урале
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Екатеринбург, 1 июня. Труд врачей и волонтеров-медиков будет вознагражден региональной премией, которую учредил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Лауреаты премии смогут получить свыше 100 тыс. рублей. Призеров отберет конкурсная комиссия минздрава. Награда станет признанием заслуг всех врачей, фельдшеров, медсестер, санитаров и волонтеров Урала, которые всегда боролись за жизни и здоровье людей, а не только в период пандемии коронавируса, рассказал Куйвашев на своей странице в соцсети Instagram.

Медики по всей России продолжают спасать пациентов с тяжелыми недугами. Тюменским врачам удалось успешно прооперировать 13-летнюю девочку с двумя огромными образованиями, появившимися в области малого таза. В будущем жительница Тюмени сможет иметь детей, так как медики смогли удалить опухоли без повреждения яичников.

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урал врачи награда хорошие новости россии
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