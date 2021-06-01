Региональную премию для врачей и волонтеров-медиков ввели на Урале

Екатеринбург, 1 июня. Труд врачей и волонтеров-медиков будет вознагражден региональной премией, которую учредил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Лауреаты премии смогут получить свыше 100 тыс. рублей. Призеров отберет конкурсная комиссия минздрава. Награда станет признанием заслуг всех врачей, фельдшеров, медсестер, санитаров и волонтеров Урала, которые всегда боролись за жизни и здоровье людей, а не только в период пандемии коронавируса, рассказал Куйвашев на своей странице в соцсети Instagram.

Медики по всей России продолжают спасать пациентов с тяжелыми недугами. Тюменским врачам удалось успешно прооперировать 13-летнюю девочку с двумя огромными образованиями, появившимися в области малого таза. В будущем жительница Тюмени сможет иметь детей, так как медики смогли удалить опухоли без повреждения яичников.