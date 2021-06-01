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01 июня 18:58
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новостей
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
18:36
Политика
В ФРГ выразили уверенность в скором завершении строительства «Северного потока — 2»
18:33
Политика
Погребинский рассказал об угрозе союза Москвы и Минска для властей Украины
18:30
Общество
Многодетные семьи в Петербурге получили медали
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Общество
Международный телефестиваль «Спасти и сохранить» стартовал в Ханты-Мансийске
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Придыбайло объяснил, почему его слова взбудоражили и напугали сторонников Протасевича

Общество
Придыбайло объяснил, почему его слова взбудоражили и напугали сторонников Протасевича
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева


Весть о задержании редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его соратницы Софьи Сапеги вызывала бурю негодования в западных СМИ. А высказывание журналиста телеканала RT Константин Придыбайло, который выложил в своем Telegram-канале несколько фотографий с изъятого телефона Протасевича и призвал строже наказывать националистов и экстремистов, и вовсе взорвало соцсети. О националистах и экстремистах журналист упомянул не просто так, дело в том, что на фотографиях Роман Протасевич позирует с оружием в составе неонацистского батальона «Азов». Почему действия журналиста RT взбудоражили соцсети и СМИ, рассказал сам Константин Придыбайло в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам журналиста, прозападных пропагандистов больше всего зацепила не критика Протасевича, а фраза в одном из интервью в его адрес: «Может, яду ему подсыпать». В ходе прямого эфира Придыбайло объяснил, почему так выразился.

«Давайте говорить правду. Есть Израиль и США, они свободно уничтожают своих государственных врагов на территориях других стран, при этом чувствуют себя спокойно. Поэтому я бросил такую фразу. Ведь все же знают, где живут эти люди, куда ходят и т. д.», — пояснил гость студии.

Вторым моментом, взбудоражившим сторонников Запада, стал факт, что у журналиста остались источники в силовых структурах Белоруссии, которые не против поделится интересными фото- и видеоматериалами деятельности редактора Nexta. Придыбайло упомянул видео, на котором штаб Nexta веселится и радуется беспорядкам на улицах Минска в ночь с 9 на 10 августа. Эта и другая информация, полученная с телефона Протасевича, а также показания обоих задержанных, раскрывает всю схему подначивания белорусского народа к беспорядкам и даже раскрывает источники финансирования оппозиции, сказал журналист RT.

Придыбайло объяснил, почему его слова взбудоражили и напугали сторонников Протасевича
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«Внутренние источники финансирования белорусской оппозиции тоже есть, но они незначительны. Если взять общий источник, откуда поступает больше всего средств, то окажется, что это несколько компаний, которые занимаются вливанием средств и в российскую оппозицию», — поделился Придыбайло.

Поскольку бывший редактор Telegram-канала Nexta сейчас активно сотрудничает со следствием, люди, которые с ним раньше работали, в панике пакуют чемоданы, съезжая со своих квартир в гостиницы. Они знают, «генеральный» сливает их, считает Придыбайло.

«Там не все идейные, им нужно бояться. Ведь когда задерживают безыдейного руководителя, появляется большое количество информации. Когда все только начиналось, они приняли участие, потому что им казалось — это просто движуха. Но когда все превратилось в серьезную историю, — люди убежали в Литву, там сейчас и сидят», — рассказал журналист.

В обладании информацией о всех членах оппозиционной группировки и есть ценность Протасевича для белорусских силовиков, уверен гость студии.

Придыбайло объяснил, почему его слова взбудоражили и напугали сторонников Протасевича
Prt Scr youtube.com  /  The Telegraph

Относительно задержанной в Минске напарницы Романа Протасевича Софьи Сапеги, которую обвиняют в формировании черного списка белорусских силовиков, журналист RT отметил, что «милые девушки вели самые жесткие Telegram-каналы».

«Красивые девушки, Сапега и ее напарница, писали черным по белому: он живет там-то, сломайте нос этому пропагандисту. Кто-то позвонил ведь, поддался на их провокацию — этих людей подставили эти милые девушки. Сапега отвечает за то, что еще и людей подвела, а не только за то, что по большей части что-то постила. <…> Она — гражданка России, но пошла против белорусского государства и нанесла большой вред. Сейчас ее дело в Белоруссии. Почему бы не доверить нашим друзьям решить вопрос, где она будет отбывать наказание? Я не видел российские колонии, но видел белорусские. И я бы посоветовал ей остаться в Белоруссии», — прокомментировал Придыбайло.

При этом он добавил, что, несмотря на предъявленные обвинения, российская сторона подключила все возможные дипломатические каналы, чтобы обеспечить защиту Сапеги. Уже несколько раз ее навещал российский консул, а президент Белоруссии Александр Лукашенко в прямом эфире пообещал, что препятствий и запретов на коммуникацию с нашими дипломатами нет и не будет.

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Все новости / Общество / Придыбайло объяснил, почему его слова взбудоражили и напугали сторонников Протасевича
белорусская оппозиция nexta протасевич сапега придыбайло
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