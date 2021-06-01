ВОЗ одобрила применение китайской вакцины от коронавируса Sinovac Biotech

Женева, 1 июня. Китайский препарат от коронавируса Sinovac Biotech получил одобрение во Всемирной организации здравоохранения.

Вакцина соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и производительности. Страны могут использовать это средство для экстренного применения. Китайским препаратом уже прививают граждан Украины. В Незалежной напомнили, что средство прошло все испытания.

Некоторые эксперты настаивают, что вакцина Sinovac Biotech эффективна против бразильского штамма коронавируса. Неназванный источник сообщил, что в ходе исследования был проведен анализ крови людей, переболевших бразильской вариацией коронавируса.