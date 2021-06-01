Пивоварова привезли на допрос в краснодарский СК

Краснодар, 1 июня. Андрея Пивоварова доставили в СК для проведения следственных действий по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией.

Бывший руководитель нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»1 Андрей Пивоваров доставлен в Следственный комитет Краснодара. Там он встретится со своим адвокатом Александром Валявским.

Обвинения, выдвинутые в адрес Пивоварова, основываются на репосте в социальной сети. Правоохранители считают, что фигурант сознательно хотел участвовать в противозаконной деятельности, писал ФАН.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ