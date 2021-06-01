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новостей
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
18:36
Политика
В ФРГ выразили уверенность в скором завершении строительства «Северного потока — 2»
18:33
Политика
Погребинский рассказал об угрозе союза Москвы и Минска для властей Украины
18:30
Общество
Многодетные семьи в Петербурге получили медали
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Общество
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Северный флот завершает подготовку к российско-норвежским учениям «Баренц»

  /   Обновлено: 01 июня 2021 18:04
Армия
Северный флот завершает подготовку к российско-норвежским учениям «Баренц»
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 1 июня. Поисково-спасательные силы Северного флота заканчивают подготовку к российско-норвежским учениям «Баренц». Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

Во время учений будет производиться отработка поисково-спасательных действий. Маневры будут проходить в Баренцевом море и стартуют уже в начале июня.

««Баренц» — это единственное учение сил поисково-спасательного обеспечения, которое проводится Россией и Норвегией в Арктическом регионе на ежегодной основе. Оно проходит в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Норвегией о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасении терпящих бедствие людей на Баренцевом море от 4 октября 1995 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно имеющейся информации, главной целью учений является отработка действий при поиске и спасении людей, терпящих бедствие, а также предотвращение нефтяного загрязнения морской акватории во время интенсивного освоения Арктики.

В учениях примут участие спасательно-буксирное судно «Николай Чикер», противолодочный самолет Ил-38, который будет выполнять поисково-спасательные задачи, и вертолет Ка-27 ПС.

Моряки Северного флота 1 июня отмечают свой профессиональный праздник. Соответствующее поздравление им отправил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

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Все новости / Армия / Северный флот завершает подготовку к российско-норвежским учениям «Баренц»
учения баренцево море Россия и Норвегия
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