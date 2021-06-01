Северный флот завершает подготовку к российско-норвежским учениям «Баренц»

Москва, 1 июня. Поисково-спасательные силы Северного флота заканчивают подготовку к российско-норвежским учениям «Баренц». Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

Во время учений будет производиться отработка поисково-спасательных действий. Маневры будут проходить в Баренцевом море и стартуют уже в начале июня.

««Баренц» — это единственное учение сил поисково-спасательного обеспечения, которое проводится Россией и Норвегией в Арктическом регионе на ежегодной основе. Оно проходит в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Норвегией о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасении терпящих бедствие людей на Баренцевом море от 4 октября 1995 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно имеющейся информации, главной целью учений является отработка действий при поиске и спасении людей, терпящих бедствие, а также предотвращение нефтяного загрязнения морской акватории во время интенсивного освоения Арктики.

В учениях примут участие спасательно-буксирное судно «Николай Чикер», противолодочный самолет Ил-38, который будет выполнять поисково-спасательные задачи, и вертолет Ка-27 ПС.

Моряки Северного флота 1 июня отмечают свой профессиональный праздник. Соответствующее поздравление им отправил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.