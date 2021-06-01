Глава ВТБ: экономика РФ может расти на 3% и более

Москва, 1 июня. Российская экономика обладает достаточными ресурсами, чтобы расти на 3% в год и даже более, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Он отметил, что правительство и регуляторы постепенно отказываются от мер, которые были приняты в период пандемии. По его словам, банки проходят этот этап «достаточно безболезненно», поэтому выход на траекторию роста в 3% ВВП и больше, безусловно, будет.

«У нас есть достаточно государственных ресурсов, и я сторонник того, чтобы эти ресурсы активно внедрялись в экономику», — приводит слова Костина РБК.

По словам главы ВТБ, в нынешних условиях рассчитывать на большой вклад западных инвесторов в экономику РФ не приходится. Он считает, что активизация инвестиционного процесса вместе с мерами, которые разрабатывает правительство, достаточны для устойчивого экономического роста. Издание «ФедералПресс» отмечает, что за первый квартал 2021 году Россия нарастила госдолг.

Андрей Костин ранее рассказал о планах банковского сектора на случай усиления санкционного давления США. Он уточнил, что госбанки будут рассчитывать на поддержку со стороны властей, особенно в части работы с вкладчиками.