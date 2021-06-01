Сборная России по футболу сыграет с поляками в красной форме

Вроцлав, 1 июня. Сборная России определилась с формой на товарищеский матч с Польшей.

Пресс-служба сборной России по футболу в Twitter-аккаунте сообщила, что полевые игроки команды проведут контрольный матч против Польши в красной форме. Голкипер сыграет в футболке черного цвета.

Матч сборных Польши и России пройдет на стадионе во Вроцлаве и начнется в 21:45 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с итальянцем Марко Гуидой. После матча во Вроцлаве команда Станислава Черчесова вылетит в Москву, где проведет второй контрольный поединок в преддверии Евро-2020. Соперником сборной России станут болгарские футболисты.

Ранее главный тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал, как его подопечные будут играть против Роберта Левандовски. Форвард «Баварии» является лучшим бомбардиром в истории сборной Польши.