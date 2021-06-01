В Совете Федерации заявили о необходимости доработки закона о материнском капитале

Предложение по учреждению в России «отцовского капитала» — это не более чем игра слов: у нас вполне эффективно действует такой инструмент поддержки семей, как материнский капитал. Впрочем, эта мера нуждается в доработке. Об этом ФАН заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

1 июня 2021 года председатель комиссии по социальной политике общественной организации «Деловая Россия», член Совета при президенте в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко направил зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой письмо с предложением ввести в России «отцовский капитал» для многодетных семей в размере 639,4 тыс. рублей. По замыслу Рыбальченко, выплаты должны предоставляться при рождении в семье трех и более детей.

«Единственное, что можем сказать: когда письмо будет получено, его обязательно рассмотрят в установленном порядке. По всем вопросам и предложениям, содержащимся в обращении, будут даны разъяснения отправителям», — ответила на запрос ФАН помощница Голиковой.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила агентству, что более актуальными сенаторы считают некоторые проблемы при использовании уже действующего материнского капитала.

«Пока мы обсуждаем более острые проблемы. Есть ситуация, которая вызывает беспокойство в комитете по социальной политике. Например, если женщина являлась иностранной гражданкой, а муж — гражданином России, то в случае смерти матери детей ее супруг не может воспользоваться материнским капиталом. Мы считаем это несправедливым: российский отец остается без пособия, при этом он воспитывает детей», — привела пример Святенко.

Политик рассказала и про обратную ситуацию. Если мать — россиянка, а отец детей — иностранец, то материнский капитал остается семье после смерти гражданки России. Однако в этом случае иностранный гражданин, воспользовавшись маткапиталом, может уехать за рубеж и увезти с собой детей.

«Пример из Крыма: к сожалению, мы имеем факты неполучения материнского капитала женщинами, которые не успели оформить гражданство России после возвращения Крыма. Эти крымчанки имели серьезные проблемы со здоровьем, они ушли из жизни. И отцы-россияне, живущие в Крыму, не смогли воспользоваться государственной поддержкой российских семей. Это неправильно», — подчеркнула собеседница ФАН.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

По мнению Инны Святенко, закон о материнском капитале должен быть доработан, он требует поправок для обеспечения социальной справедливости. Сенатор уточнила, что этот вопрос важен, над ним ведется работа в правительстве.

Что касается «отцовского капитала», то в России уже существует норма, которая работает, и это — все тот же материнский капитал. По словам Святенко, меры поддержки многодетных семей в России будут развиваться. Надо не выбирать, кого именно поддерживать: отца или мать, — надо поддерживать всю семью, обратила внимание собеседница ФАН.

А вот председатель Совета отцов России, председатель общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов учреждение «отцовского капитала» приветствовал.

«В нормальной семье деньги на «отцовские» и «материнские» не делятся, все проблемы решаются совместно. Как дополнение к материнскому капиталу, отцовский капитал — это очень хорошо. Название не важно, важна суть: люди получат поддержку», — сказал общественник.

Коченов отметил, что материнский капитал сработал, это реальная помощь, которая на 90% достигла цели — многие семьи купили жилье. Но случались и казусы. Например, молодая семья, купив маленькую однокомнатную квартиру, через какое-то время попыталась улучшить жилищные условия, но столкнулась с возражениями органа опеки. Ведь при вложении маткапитала в квартиру ее собственниками становятся все несовершеннолетние дети в семье, поэтому продавать такое жилище нельзя.

«Органы опеки, к сожалению, не всегда имеют полную информацию. Для того, чтобы помочь, надо правильно видеть больные стороны семьи. Необходима реформа, которая позволит этой службе точно и эффективно работать», — предложил собеседник ФАН.

ТАСС / Максим Григорьев

Председатель Совета отцов России отметил: есть еще и проблема отцов, которые одни воспитывают детей. Они не всегда имеют возможность воспользоваться поддержкой государства, хотя это было бы справедливо. По мнению Коченова, надо понимать, что подход и к отцам-одиночкам, и к полным семьям должен быть индивидуальным. Безответственные люди попытаются промотать деньги, а ответственные родители все средства потратят на детей.

«Мы считаем, что статус отца, так же как и матери, должен поддерживаться. Отец — это фундамент семьи по умолчанию. В некоторых регионах для отцов уже введены награды: они называются по-разному, например медаль «За отцовскую доблесть». Но нужна награда на федеральном уровне. Ведь в СССР был орден «Мать-героиня». После 1991 года это звание перестали присваивать, но сейчас снова идут обсуждения, чтобы его возродить», — добавил многодетный отец.

Собеседник ФАН сообщил, что 31 мая уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова доложила Владимиру Путину о проекте «Ты не один», который запущен в помощь отцам-одиночкам. Речь идет о том, что неблагополучным семьям нужен контроль и помощь в социальной адаптации, а нормальным семьям достаточно материальной помощи. Коченов заметил, что Советы отцов работают по всей стране, они являются помощниками государству.

На момент публикации статьи ФАН не смог связаться с инициатором проекта «отцовский капитал» Сергеем Рыбальченко. В случае, если ответ на наш запрос будет получен, мы ознакомим с ним наших читателей.