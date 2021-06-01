В Совете Федерации заявили о необходимости доработки закона о материнском капитале

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 июня 18:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
18:36
Политика
В ФРГ выразили уверенность в скором завершении строительства «Северного потока — 2»
18:33
Политика
Погребинский рассказал об угрозе союза Москвы и Минска для властей Украины
18:30
Общество
Многодетные семьи в Петербурге получили медали
18:29
Общество
Международный телефестиваль «Спасти и сохранить» стартовал в Ханты-Мансийске
Все новости
01 июня 18:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
18:36
Политика
В ФРГ выразили уверенность в скором завершении строительства «Северного потока — 2»
18:33
Политика
Погребинский рассказал об угрозе союза Москвы и Минска для властей Украины
18:30
Общество
Многодетные семьи в Петербурге получили медали
18:29
Общество
Международный телефестиваль «Спасти и сохранить» стартовал в Ханты-Мансийске
Все новости

В Совете Федерации заявили о необходимости доработки закона о материнском капитале

Общество
В Совете Федерации заявили о необходимости доработки закона о материнском капитале
pixabay.com  / 

Предложение по учреждению в России «отцовского капитала» — это не более чем игра слов: у нас вполне эффективно действует такой инструмент поддержки семей, как материнский капитал. Впрочем, эта мера нуждается в доработке. Об этом ФАН заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

1 июня 2021 года председатель комиссии по социальной политике общественной организации «Деловая Россия», член Совета при президенте в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко направил зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой письмо с предложением ввести в России «отцовский капитал» для многодетных семей в размере 639,4 тыс. рублей. По замыслу Рыбальченко, выплаты должны предоставляться при рождении в семье трех и более детей.

«Единственное, что можем сказать: когда письмо будет получено, его обязательно рассмотрят в установленном порядке. По всем вопросам и предложениям, содержащимся в обращении, будут даны разъяснения отправителям», — ответила на запрос ФАН помощница Голиковой.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила агентству, что более актуальными сенаторы считают некоторые проблемы при использовании уже действующего материнского капитала.

«Пока мы обсуждаем более острые проблемы. Есть ситуация, которая вызывает беспокойство в комитете по социальной политике. Например, если женщина являлась иностранной гражданкой, а муж — гражданином России, то в случае смерти матери детей ее супруг не может воспользоваться материнским капиталом. Мы считаем это несправедливым: российский отец остается без пособия, при этом он воспитывает детей», — привела пример Святенко.

Политик рассказала и про обратную ситуацию. Если мать — россиянка, а отец детей — иностранец, то материнский капитал остается семье после смерти гражданки России. Однако в этом случае иностранный гражданин, воспользовавшись маткапиталом, может уехать за рубеж и увезти с собой детей.

«Пример из Крыма: к сожалению, мы имеем факты неполучения материнского капитала женщинами, которые не успели оформить гражданство России после возвращения Крыма. Эти крымчанки имели серьезные проблемы со здоровьем, они ушли из жизни. И отцы-россияне, живущие в Крыму, не смогли воспользоваться государственной поддержкой российских семей. Это неправильно», — подчеркнула собеседница ФАН.

В Совете Федерации заявили о необходимости доработки закона о материнском капитале
Федеральное агентство новостей  / Борис Гришин

По мнению Инны Святенко, закон о материнском капитале должен быть доработан, он требует поправок для обеспечения социальной справедливости. Сенатор уточнила, что этот вопрос важен, над ним ведется работа в правительстве.

Что касается «отцовского капитала», то в России уже существует норма, которая работает, и это — все тот же материнский капитал. По словам Святенко, меры поддержки многодетных семей в России будут развиваться. Надо не выбирать, кого именно поддерживать: отца или мать, — надо поддерживать всю семью, обратила внимание собеседница ФАН.

А вот председатель Совета отцов России, председатель общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов учреждение «отцовского капитала» приветствовал.

«В нормальной семье деньги на «отцовские» и «материнские» не делятся, все проблемы решаются совместно. Как дополнение к материнскому капиталу, отцовский капитал — это очень хорошо. Название не важно, важна суть: люди получат поддержку», — сказал общественник.

Коченов отметил, что материнский капитал сработал, это реальная помощь, которая на 90% достигла цели — многие семьи купили жилье. Но случались и казусы. Например, молодая семья, купив маленькую однокомнатную квартиру, через какое-то время попыталась улучшить жилищные условия, но столкнулась с возражениями органа опеки. Ведь при вложении маткапитала в квартиру ее собственниками становятся все несовершеннолетние дети в семье, поэтому продавать такое жилище нельзя.

«Органы опеки, к сожалению, не всегда имеют полную информацию. Для того, чтобы помочь, надо правильно видеть больные стороны семьи. Необходима реформа, которая позволит этой службе точно и эффективно работать», — предложил собеседник ФАН.

Предложение о создании «отцовского капитала» в Совфеде назвали игрой слов
ТАСС  / Максим Григорьев

Председатель Совета отцов России отметил: есть еще и проблема отцов, которые одни воспитывают детей. Они не всегда имеют возможность воспользоваться поддержкой государства, хотя это было бы справедливо. По мнению Коченова, надо понимать, что подход и к отцам-одиночкам, и к полным семьям должен быть индивидуальным. Безответственные люди попытаются промотать деньги, а ответственные родители все средства потратят на детей.

«Мы считаем, что статус отца, так же как и матери, должен поддерживаться. Отец — это фундамент семьи по умолчанию. В некоторых регионах для отцов уже введены награды: они называются по-разному, например медаль «За отцовскую доблесть». Но нужна награда на федеральном уровне. Ведь в СССР был орден «Мать-героиня». После 1991 года это звание перестали присваивать, но сейчас снова идут обсуждения, чтобы его возродить», — добавил многодетный отец.

Собеседник ФАН сообщил, что 31 мая уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова доложила Владимиру Путину о проекте «Ты не один», который запущен в помощь отцам-одиночкам. Речь идет о том, что неблагополучным семьям нужен контроль и помощь в социальной адаптации, а нормальным семьям достаточно материальной помощи. Коченов заметил, что Советы отцов работают по всей стране, они являются помощниками государству.

На момент публикации статьи ФАН не смог связаться с инициатором проекта «отцовский капитал» Сергеем Рыбальченко. В случае, если ответ на наш запрос будет получен, мы ознакомим с ним наших читателей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Совете Федерации заявили о необходимости доработки закона о материнском капитале
материнский капитал отцовский капитал инна святенко андрей коченов совет отцов россии
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 91387 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 49775 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 47728 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Общество 39274 30 May 2021
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Актриса Елена Проклова заявила о бесплодии своего коллеги Александра Абдулова
Шоу-бизнес 32315 29 May 2021
Актриса Елена Проклова заявила о бесплодии своего коллеги Александра Абдулова
Рейтинг@Mail.ru