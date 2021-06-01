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01 июня 18:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
18:36
Политика
В ФРГ выразили уверенность в скором завершении строительства «Северного потока — 2»
18:33
Политика
Погребинский рассказал об угрозе союза Москвы и Минска для властей Украины
18:30
Общество
Многодетные семьи в Петербурге получили медали
18:29
Общество
Международный телефестиваль «Спасти и сохранить» стартовал в Ханты-Мансийске
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Прессу в России обяжут по-новому прописывать террористические организации

Общество
Прессу в России обяжут по-новому прописывать террористические организации
Федеральное агентство новостей  / 

Закон об указании в СМИ на запрет деятельности террористических организаций Госдума намерена принять во втором и третьем, окончательном чтении в ближайшее время. Об этом в интервью ФАН сообщил член комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев.

1 июня законопроект «О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» был принят депутатами в первом чтении.

«Законопроект устраняет явную коллизию, которая присутствует сейчас. Дело в том, что по закону о СМИ запрещено упоминать наименования экстремистских организаций без соответствующей маркировки (указание на запрет деятельности организации в РФ. — Прим. ФАН), а вот террористических — не запрещено», — заявил представитель Госдумы.

Кобилев подчеркнул, что СМИ уже давно при упоминании террористических организаций обязаны указывать на их принадлежность к этой категории. Однако закон при этом не требовал добавлять, что объединение ликвидировано или его деятельность запрещена в России. В случае принятия закона пресса при упоминании террористических организаций будет обязана добавлять это уточнение.

«Ведь по сути степень социальной опасности от деятельности экстремистских и террористических организаций является очень высокой и соразмерной между собой», — подчеркнул Кобилев.

Депутат также пояснил, что специальное указание редакция должна будет сделать не только для организаций, но и для общественных объединений, признанных террористическими.

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госдума сми законопроект террористические организации алексей кобилев
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