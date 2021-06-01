Прессу в России обяжут по-новому прописывать террористические организации

Закон об указании в СМИ на запрет деятельности террористических организаций Госдума намерена принять во втором и третьем, окончательном чтении в ближайшее время. Об этом в интервью ФАН сообщил член комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев.

1 июня законопроект «О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» был принят депутатами в первом чтении.

«Законопроект устраняет явную коллизию, которая присутствует сейчас. Дело в том, что по закону о СМИ запрещено упоминать наименования экстремистских организаций без соответствующей маркировки (указание на запрет деятельности организации в РФ. — Прим. ФАН), а вот террористических — не запрещено», — заявил представитель Госдумы.

Кобилев подчеркнул, что СМИ уже давно при упоминании террористических организаций обязаны указывать на их принадлежность к этой категории. Однако закон при этом не требовал добавлять, что объединение ликвидировано или его деятельность запрещена в России. В случае принятия закона пресса при упоминании террористических организаций будет обязана добавлять это уточнение.

«Ведь по сути степень социальной опасности от деятельности экстремистских и террористических организаций является очень высокой и соразмерной между собой», — подчеркнул Кобилев.

Депутат также пояснил, что специальное указание редакция должна будет сделать не только для организаций, но и для общественных объединений, признанных террористическими.