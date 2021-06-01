В Польше назвали сделку Варшавы и Анкары по беспилотникам «сигналом для России»

Варшава, 1 июня. Приобретение Польшей турецких ударных дронов «Байрактар» может оказать серьезное негативное влияние на интересы Варшавы, а также является очевидным сигналом для Москвы.

Такой вывод делает польский военный аналитик Марек Сверчинский в статье для издания Die Welt.

«Политика Польши в области вооружений направлена на устрашение России», — уверен эксперт.

Он указывает, что решение Варшавы о покупке БПЛА «Байрактар» принималось импульсивно и не учитывало политико-экономические реалии. Эта сделка выходит за рамки Евросоюза и способна нанести большой ущерб национальным интересам республики, уверен автор Die Welt.

Польские власти заключили договор о поставках 24 ударно-разведывательных дронов "Байрактар" TB2 несколько месяцев назад, отгрузка первых шести машин должна произойти в 2022 году. При этом в самой Польше разрабатываются собственные военные беспилотники с характеристиками, схожими с турецкими БПЛА. Сверчинский причисляет к таковым дроны Zefir и Gryf, которые с 2010 года не могут поступить в распоряжение польской армии.

Ранее сообщалось, что в Польше испугались российского ответа на провокации властей страны, направленных против газопровода «Северный поток — 2».