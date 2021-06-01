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Все новости
01 июня 18:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
18:36
Политика
В ФРГ выразили уверенность в скором завершении строительства «Северного потока — 2»
18:33
Политика
Погребинский рассказал об угрозе союза Москвы и Минска для властей Украины
18:30
Общество
Многодетные семьи в Петербурге получили медали
18:29
Общество
Международный телефестиваль «Спасти и сохранить» стартовал в Ханты-Мансийске
Все новости

Путин оценил эпидемиологическую обстановку в России. События дня

ФАН-ТВ
Путин оценил эпидемиологическую обстановку в России. События дня
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Путин оценил эпидемиологическую обстановку в России

Российская Федерация постепенно выходит из сложной эпидемиологической ситуации, спровоцированной COVID-19, заявил Владимир Путин в ходе встречи с обладателями ордена «Родительская слава».
«Мы с вами сегодня общаемся дистанционно. К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но, тем не менее, опасностей и тревог по этому поводу еще достаточно. Тем более, поездка через всю страну, даже ради столь торжественного мероприятия, для таких больших семей, как ваши — пока неоправданный риск. Поэтому еще раз хочу обратиться к вам — берегите себя, ваших детей и ваших близких», — подчеркнул глава государства.
Напомним, за последние сутки в стране выявили 9500 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 8994 человека, зафиксировано 372 летальных исходов. Об этом сообщили во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Наибольший прирост новых случаев COVID-19 наблюдается в Москве (3669), Санкт-Петербурге (817) и Московской области (743).

Шойгу анонсировал проведение более 4500 военных учений в летний период

Путин оценил эпидемиологическую обстановку в России. События дня
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Летний период обучения стартовал в Вооруженных силах России, запланировано проведение более 4500 учебных мероприятий. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, основной упор летних учебно-тренировочных мероприятий ВС РФ будет направлен на совершенствование навыков, индивидуальных показателей военнослужащих и сохранение интенсивности их боевой готовности.

Президент Эквадора попросил у России 18 миллионов доз «Спутника V»

Путин оценил эпидемиологическую обстановку в России. События дня
twitter.com  / @SantiCafiero

Президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы закупить 18 миллионов доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщило издание El Universo.
Правительство Эквадора также поддерживает контакты с Китаем, который обещал ускорить процесс предоставления вакцин Sinovac и CanSino, и с руководством США, которое объявило о намерении пожертвовать миру около 80 миллионов вакцин. Лассо отметил, что диалог со многими производителями налажен, но процесс замедляется из-за того, что необходимо соблюдать закон «О государственных закупках» и проводить международные публичные конкурсы. Президент выразил сожаление по поводу того, что многосторонний механизм Covax работает медленнее, чем ожидалось, и призвал представителей организации ООН принять меры и «ускорить доставку вакцин».

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Все новости / ФАН-ТВ / Путин оценил эпидемиологическую обстановку в России. События дня
путин россия эквадор вакцина спутник V эпидемиологическая обстановка
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