Путин оценил эпидемиологическую обстановку в России. События дня

Напомним, за последние сутки в стране выявили 9500 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 8994 человека, зафиксировано 372 летальных исходов. Об этом сообщили во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Наибольший прирост новых случаев COVID-19 наблюдается в Москве (3669), Санкт-Петербурге (817) и Московской области (743).

«Мы с вами сегодня общаемся дистанционно. К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но, тем не менее, опасностей и тревог по этому поводу еще достаточно. Тем более, поездка через всю страну, даже ради столь торжественного мероприятия, для таких больших семей, как ваши — пока неоправданный риск. Поэтому еще раз хочу обратиться к вам — берегите себя, ваших детей и ваших близких», — подчеркнул глава государства.

Летний период обучения стартовал в Вооруженных силах России, запланировано проведение более 4500 учебных мероприятий. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, основной упор летних учебно-тренировочных мероприятий ВС РФ будет направлен на совершенствование навыков, индивидуальных показателей военнослужащих и сохранение интенсивности их боевой готовности.

Президент Эквадора попросил у России 18 миллионов доз «Спутника V»

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Президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы закупить 18 миллионов доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщило издание El Universo.

Правительство Эквадора также поддерживает контакты с Китаем, который обещал ускорить процесс предоставления вакцин Sinovac и CanSino, и с руководством США, которое объявило о намерении пожертвовать миру около 80 миллионов вакцин. Лассо отметил, что диалог со многими производителями налажен, но процесс замедляется из-за того, что необходимо соблюдать закон «О государственных закупках» и проводить международные публичные конкурсы. Президент выразил сожаление по поводу того, что многосторонний механизм Covax работает медленнее, чем ожидалось, и призвал представителей организации ООН принять меры и «ускорить доставку вакцин».