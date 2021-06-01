Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних

Что нужно знать о приеме несовершеннолетних на работу, полезно ли привлекать ребенка к труду и где грань между эксплуатацией детского труда и посильной нагрузкой, в эксклюзивном интервью ФАН рассказал Иван Соловьев, доктор юридических наук, заслуженный юрист России.

— Иван, скажите, пожалуйста, есть ли в наше время необходимость привлекать детей к труду? В чем польза заработка для подростков в столь юном возрасте?

— Нижний порог привлечения детей к труду ограничен лишь мировоззрением их родителей. Кто-то растит дитя, как цветочек в теплице, а кто-то решает дать ребенку не рыбу, а удочку и учит правилам и методам эффективной рыбалки. Одно совершенно точно: посильный труд для ребенка — залог формирования у него качеств, которые очень помогут ему в дальнейшей жизни, как общественной и профессиональной, так и семейной. Да и вообще — в современном мире детям полезно знать, что и откуда берется, каким трудом зарабатывается, каково соотношение вложенного труда и полученного за него вознаграждения. Кроме того, право каждого на труд, гарантированное Конституцией нашей страны, не устанавливает нижних возрастных порогов для начала трудовой деятельности.

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— Есть родители, ограждающие свое чадо от трудовой деятельности. Но есть и те, кто, наоборот, очень активно настаивает на трудоустройстве, иногда лишая ребенка карманных денег для мотивации. Правильно ли это?

— Закон четко стоит на позициях неукоснительного соблюдения и обеспечения прав ребенка. Надо понимать, что заставлять несовершеннолетнего работать вопреки его воле недопустимо и наказывается в соответствии с нормами административного и уголовного законов.

— В каком возрасте ребенок может заключать трудовой договор? Может ли он сделать это самостоятельно?

— Согласно общему правилу, заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. Есть и исключения из этого правила, однако все они связаны с выполнением одного главного условия — подростковый труд должен быть легким и не причинять вреда здоровью несовершеннолетнего. В таком случае лица, достигшие 15 лет, получившие общее образование, могут заключать трудовые договоры. Кроме того, с письменного согласия одного из родителей или попечителя и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет.

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— То есть минимальный возрастной порог для трудоустройства — 14 лет? А как же юные актеры, молодые исполнители, танцоры — они заключают трудовой договор?

— Да, есть случаи, когда трудовой договор может быть заключен и с ребенком младше 14 лет. Это делается родителем или опекуном с разрешения органа опеки и попечительства. В договоре указывается максимальная продолжительность рабочего времени и условия труда. Например, для участия подростка в создании или исполнении произведений, создаваемых кинематографистами, театральными, концертными организациями и цирками. Существенное условие — такая работа не должна наносить ущерб здоровью и нравственному развитию несовершеннолетнего.

— Что скажете по поводу совмещения работы и школьных занятий? Одно дело — работать и учиться в университете, что тяжело даже для взрослого человека, другое — ходить на уроки в школу и параллельно подрабатывать. Не слишком большая нагрузка для ребенка?

— Вы правы, да, но в большинстве же случаев подростки привлекаются к сезонному труду, преимущественно в сфере обслуживания, поскольку трудовая деятельность не должна препятствовать или мешать получению ими образования. И вполне логично, что для подростков предусматривается сокращенное время работы: для граждан с 16 до 18 лет — не больше 35 часов в неделю, а для не достигших 16 лет — не более 24 часов. А во время учебного периода еженедельная работа значительно сокращается и не должна продолжаться более 12 и до 17,5 часа соответственно. Есть и ограничения по продолжительности труда в течение дня: для подростков с 16 до 18 лет — не более семи часов, для не достигших 16 лет — не более пяти часов. Для лиц, одновременно работающих и проходящих обучение, ежедневный труд не должен быть больше 2,5 часа для тех, кому от 14 до 16 лет, и меньше четырех часов — если ребенку от 16 до 18 лет.

vologda-oblast.ru / пресс-служба губернатора Вологодской области

— Каким образом оплачивается труд несовершеннолетних? Имеет ли место эксплуатация детского труда при недостаточных выплатах и регулярных переработках юного сотрудника?

— При оплате труда несовершеннолетних не допустима дискриминация, обусловленная возрастом гражданина. Более того, по желанию администрации и за счет ресурсов предприятия несовершеннолетний работник может получать доплату до показателя заработной платы сотрудников аналогичной категории при стандартной дневной нагрузке. Работодателю необходимо помнить, что несовершеннолетнему работнику полагаются все предусмотренные трудовым законодательством возможности: выходные дни, отпуск, материальное поощрение и выплаты, строго оговоренные случаи переработки, выходное пособие и так далее.

— Какие документы могут понадобиться при устройстве на работу подростку?

— В обязательном порядке несовершеннолетним при оформлении на работу должны быть представлены: паспорт или свидетельство о рождении, в некоторых случаях справка из учреждения образования, СНИЛС и трудовая (если это не первое место работы), для мальчиков документ о постановке на воинский учет, разрешение родителя (попечителя), а также органов опеки на трудоустройство ребенка младше 16 лет, медицинская справка. Помните, что правильно оформленные трудовые отношения с несовершеннолетним — залог спокойной работы работодателя и неукоснительного соблюдения прав подростка.

Ранее ФАН писал, что две трети российских родителей (68%) назвали главной проблемой при воспитании детей их увлечение соцсетями и интернетом в целом. Об этом свидетельствуют данные опроса банка «Открытие».