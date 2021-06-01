Журналист RT рассказал, почему Сапегу должны судить в Белоруссии

Россия может доверить Белоруссии суд над Софией Сапегой. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН заявил журналист RT Константин Придыбайло. Журналист отметил, что Россия обеспечивает поддержку и защиту Софии.

«У нее уже несколько раз был консул. Недавно Александр Лукашенко в эфире республиканских каналов заявлял, что Владимиру Путину было донесено о гражданке РФ, также он рассказал про условия, в которых она содержится. Кроме того, президент Белоруссии пообещал, что никаких препятствий для посещения консула и запретов на коммуникацию с российскими дипломатами у нее нет и не будет», — сказал он.

Придыбайло считает, ситуация с задержанием Сапеги является обычной международной практикой.

«Я знаю российских дипломатов, которые там находятся. Это абсолютно честные, искренние люди. Если что-то вдруг с Софией Сапегой будет не так, мы обязательно это узнаем по дипломатическим каналам. Это нормально, что гражданка союзного государства, совершившая правонарушение на части союзного государства, находится там под следствием. Каков будет суд, конечно, не ясно, он все решит», — объяснил Константин Придыбайло.

Также журналист прокомментировал частые споры о том, в какой стране россиянке должны вынести вердикт.

«Да, Сапега — гражданка России, но она совершила противоправные действия в отношении белорусского народа, против белорусского государства. Она нарушила в том числе и российское законодательство. Дело и все материалы созданы и сформированы в Белоруссии, поэтому мы можем доверить Белоруссии судить ее», — сказал он.

Ранее журналист RT Константин Придыбайло рассказал, почему Роман Протасевич не удалил содержимое в телефоне. По его словам, Протасевич знал, что его допрашивали бы намного детальнее и дольше при наличии пустого телефона.