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01 июня 18:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
18:36
Политика
В ФРГ выразили уверенность в скором завершении строительства «Северного потока — 2»
18:33
Политика
Погребинский рассказал об угрозе союза Москвы и Минска для властей Украины
18:30
Общество
Многодетные семьи в Петербурге получили медали
18:29
Общество
Международный телефестиваль «Спасти и сохранить» стартовал в Ханты-Мансийске
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Журналист RT рассказал, почему Сапегу должны судить в Белоруссии

Общество
Журналист RT рассказал, почему Сапегу должны судить в Белоруссии
Prt Scr youtube.com  /  The Telegraph

Россия может доверить Белоруссии суд над Софией Сапегой. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН заявил журналист RT Константин Придыбайло. Журналист отметил, что Россия обеспечивает поддержку и защиту Софии.

«У нее уже несколько раз был консул. Недавно Александр Лукашенко в эфире республиканских каналов заявлял, что Владимиру Путину было донесено о гражданке РФ, также он рассказал про условия, в которых она содержится. Кроме того, президент Белоруссии пообещал, что никаких препятствий для посещения консула и запретов на коммуникацию с российскими дипломатами у нее нет и не будет», — сказал он.

Придыбайло считает, ситуация с задержанием Сапеги является обычной международной практикой.

«Я знаю российских дипломатов, которые там находятся. Это абсолютно честные, искренние люди. Если что-то вдруг с Софией Сапегой будет не так, мы обязательно это узнаем по дипломатическим каналам. Это нормально, что гражданка союзного государства, совершившая правонарушение на части союзного государства, находится там под следствием. Каков будет суд, конечно, не ясно, он все решит», — объяснил Константин Придыбайло.

Также журналист прокомментировал частые споры о том, в какой стране россиянке должны вынести вердикт.

«Да, Сапега — гражданка России, но она совершила противоправные действия в отношении белорусского народа, против белорусского государства. Она нарушила в том числе и российское законодательство. Дело и все материалы созданы и сформированы в Белоруссии, поэтому мы можем доверить Белоруссии судить ее», — сказал он.

Ранее журналист RT Константин Придыбайло рассказал, почему Роман Протасевич не удалил содержимое в телефоне. По его словам, Протасевич знал, что его допрашивали бы намного детальнее и дольше при наличии пустого телефона. 

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Все новости / Общество / Журналист RT рассказал, почему Сапегу должны судить в Белоруссии
путин россия белоруссия лукашенко rt протасевич сапега придыбайло
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