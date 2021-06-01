Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей

Уже более 70 лет Международный день защиты детей напоминает нам о том, что необходимо соблюдать права каждого ребенка на жизнь, свободу мнения, образование, защиту от насилия.

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов в беседе с ФАН объяснил, от чего нужно оберегать современных детей и как это сделать.

«Защищать детей нужно от инородного влияния, потому что у каждого государства есть свои традиции и ценности. И от того, какими мы воспитаем своих детей, таким будет и наше государство, потому что дети — это наша основа. Вот как для семьи дети — это самое главное, также и для государства основная задача — это дети», — рассказал политик.

Федеральное агентство новостей /

Сегодня в России дети как никогда нуждаются в защите от иностранного влияния, считает Вострецов.

«В Советском Союзе все начиналось с октябрят, пионеров, комсомольцев. Дети вырастали зрелыми гражданами, которые были фундаментально целостными, а сейчас многие ценности смещены, мы по крупицам это восстанавливаем», — признается собеседник Федерального агентства новостей.

Политик объяснил, что президент очень трепетно относится к теме благополучия семей в стране, поэтому поправки в Конституцию гласили, что дети — это важнейшее достояние России.

«У меня у самого шестеро детей, я всех люблю и горжусь ими и очень жду внуков. Всем россиянам желаю крепкой семьи, любви и побольше ребятишек. Не надо бояться, нужно рожать и укреплять государство», — добавил депутат.

Сергей Вострецов подчеркнул, что, если мы будем защищать детей от вредоносной информации, тогда страна будет совершенно другая, российские семьи будут крепче.

Ранее депутат Государственной думы, отец двоих детей Сергей Боярский поздравил всех россиян с Международным днем защиты детей и рассказал, зачем России нужен этот праздник.