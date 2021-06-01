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18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
18:36
Политика
В ФРГ выразили уверенность в скором завершении строительства «Северного потока — 2»
18:33
Политика
Погребинский рассказал об угрозе союза Москвы и Минска для властей Украины
18:30
Общество
Многодетные семьи в Петербурге получили медали
18:29
Общество
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Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей

Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
Федеральное агентство новостей  / 

Уже более 70 лет Международный день защиты детей напоминает нам о том, что необходимо соблюдать права каждого ребенка на жизнь, свободу мнения, образование, защиту от насилия.

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов в беседе с ФАН объяснил, от чего нужно оберегать современных детей и как это сделать.

«Защищать детей нужно от инородного влияния, потому что у каждого государства есть свои традиции и ценности. И от того, какими мы воспитаем своих детей, таким будет и наше государство, потому что дети — это наша основа. Вот как для семьи дети — это самое главное, также и для государства основная задача — это дети», — рассказал политик.

В Госдуме объяснили, от какого воздействия нужно оберегать современных детей
Федеральное агентство новостей  / 

Сегодня в России дети как никогда нуждаются в защите от иностранного влияния, считает Вострецов.

«В Советском Союзе все начиналось с октябрят, пионеров, комсомольцев. Дети вырастали зрелыми гражданами, которые были фундаментально целостными, а сейчас многие ценности смещены, мы по крупицам это восстанавливаем», — признается собеседник Федерального агентства новостей.

Политик объяснил, что президент очень трепетно относится к теме благополучия семей в стране, поэтому поправки в Конституцию гласили, что дети — это важнейшее достояние России.

 «У меня у самого шестеро детей, я всех люблю и горжусь ими и очень жду внуков. Всем россиянам желаю крепкой семьи, любви и побольше ребятишек. Не надо бояться, нужно рожать и укреплять государство», — добавил депутат.

Сергей Вострецов подчеркнул, что, если мы будем защищать детей от вредоносной информации, тогда страна будет совершенно другая, российские семьи будут крепче.

Ранее депутат Государственной думы, отец двоих детей Сергей Боярский поздравил всех россиян с Международным днем защиты детей и рассказал, зачем России нужен этот праздник.

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Все новости / Общество / Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
госдума вострецов день защиты детей
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