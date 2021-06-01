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17:30
ФАН-ТВ
Пожарные в Тюменской области спаслись в реке от огня
17:29
Общество
Жителей России предупредили о заморозках в июне
17:28
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:27
Армия
В Польше назвали сделку Варшавы и Анкары по беспилотникам «сигналом для России»
17:26
Общество
Минздрав Германии снизил уровень опасности распространения COVID-19 в стране
17:26
Экономика
Москва и Петербург объединятся для защиты и поддержки инвесторов
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
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Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии

Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Бишкек, 1 июня. Президент Киргизии Садыр Жапаров одобрил кадровые перестановки в администрации главы государства и кабинете министров республики, говорится в заявлении его пресс-службы.

Однофамилец политика Акылбек Жапаров в соответствии с постановлением президента в ранге вице-премьера назначен на должность министра финансов и экономики республики. Ранее он занимал пост депутата национального парламента.

«Улукбек Кармышаков назначен первым заместителем руководителя администрации президента, он освобожден от ранее занимаемой должности», — сказано в сообщении.

Кармышаков последние шесть лет исполнял обязанности заместителя главы финансового ведомства Киргизии. Он оставил пост 1 июня.

Помимо кадровых перестановок власти республики приняли решение запретить въезд в страну туристам, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, сообщает НСН. Примерно четыре млн человек каждый год посещают Киргизию.

Ранее глава государства на северо-востоке Средней Азии провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговоров президент РФ доказал, что Москве небезразлична судьба Кыргызстана, заявил Жапаров в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия-1».

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киргизия Садыр Жапаров улукбек кармышаков
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