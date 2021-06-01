Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии

Бишкек, 1 июня. Президент Киргизии Садыр Жапаров одобрил кадровые перестановки в администрации главы государства и кабинете министров республики, говорится в заявлении его пресс-службы.

Однофамилец политика Акылбек Жапаров в соответствии с постановлением президента в ранге вице-премьера назначен на должность министра финансов и экономики республики. Ранее он занимал пост депутата национального парламента.

«Улукбек Кармышаков назначен первым заместителем руководителя администрации президента, он освобожден от ранее занимаемой должности», — сказано в сообщении.

Кармышаков последние шесть лет исполнял обязанности заместителя главы финансового ведомства Киргизии. Он оставил пост 1 июня.

Помимо кадровых перестановок власти республики приняли решение запретить въезд в страну туристам, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, сообщает НСН. Примерно четыре млн человек каждый год посещают Киргизию.

Ранее глава государства на северо-востоке Средней Азии провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговоров президент РФ доказал, что Москве небезразлична судьба Кыргызстана, заявил Жапаров в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия-1».