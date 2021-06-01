В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»

Москва, 1 июня. Россия позитивно отнеслась к решению США отказаться от санкций против «Северного потока — 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у представителя Кремля, как президент России Владимир Путин отреагировал на новость о том, что Вашингтон отказался вводить ограничения против компании, которая занимается строительством «СП-2».

«Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует», — ответил Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» козырной картой России. По его словам, Москва якобы может использовать проект против Киева.