Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита

Москва, 1 июня. Россия не собирается отказываться от транзита газа в Европу через территорию Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, руководство страны исходит из того, что объемы поставок на европейский рынок будут увеличиваться. Поэтому украинский транзит может быть востребован, несмотря на ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Представитель Кремля напомнил, что Москва и Киев в 2019 году подписали договор о транзите голубого топлива. Он подчеркнул, что этот документ останется в силе на весь период его действия.

Песков также сообщил, что Россия приветствует намерение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2». Президенту РФ Владимиру Путину известно об этих планах Вашингтона, отметил пресс-секретарь.

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук ранее отметил, что завершение строительства «Северного потока — 2» показывает Украине неприятную для нее правду об отношении Запада к России. Однако, как считает эксперт, президент США Джо Байден не может открыто демонстрировать нормальные отношения с Москвой.