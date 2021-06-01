Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела

Москва, 1 июня. Правоохранители заподозрили бывшую супругу Сергея Шестуна, а также его тестя в незаконных действиях с арестованным имуществом.

Бывшая супруга осужденного экс-чиновника Александра Шестуна заявила о возбуждении против нее уголовного дела по статье о незаконных действиях с арестованным имуществом. Еще одним подозреваемым стал тесть бывшего главы.

Речь идет об автомобилях, изъятых у Шестуна в 2019 году. По словам обвиняемой, конфискованные транспортные средства никогда не принадлежали ее бывшему мужу, гражданка считает уголовное преследование незаконным.

Подольский городской суд Подмосковья приговорил Шестуна к 15 годам колонии по коррупционной статье. В начале мая его поставили на учет и отправили в хозотряд, писал ФАН.