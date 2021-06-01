Хартум, 1 июня. Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару США и евро всего за несколько часов до начала второго валютного аукциона в стране.

Денежная единица Судана демонстрирует заметное ускорение темпов снижения, несмотря на вмешательство Центрального банка и организацию аукционов в целях предоставления ресурсов для импорта. Так, один доллар США стоит 500 фунтов, подорожав за день на 3%, евро — 580 фунтов. Одновременно на местных рынках цена продажи саудовского риала составляет 130 фунтов, а эмиратского дирхама — 132 фунта.

Второй валютный аукцион должен состояться 1 июня в Хартуме. Его объем достигает 50 млн долларов. Власти Судана с помощью этого аукциона намерены стабилизировать обменный курс и ограничить активность параллельных рынков.

Трейдеры связывают падение стоимости фунта с увеличением спекуляций валютных дилеров по сравнению с предыдущим периодом.

«Многие дельцы активно используют электронные банковские приложения для совершения финансовых операций, особенно после продолжительной кампании по обеспечению безопасности, направленной против деятельности валютных спекулянтов», — сообщил один из дилеров.

По его словам, трейдеры пытаются опередить валютные аукционы, добиваясь дальнейшего снижения стоимости фунта и получения наибольшей прибыли.

Судан испытывает острейший экономический кризис, который отражается практически во всех сферах жизни населения. Успех революционного движения и государственный переворот 2019 года не принесли гражданам долгожданных результатов. Улучшение не наблюдается даже после того, как во главе правительства стал экономист и доктор наук Абдалла Хамдок, имеющий за плечами многолетний опыт работы в структурах ООН. Не приносит своих плодов и сотрудничество с западными институтами, навязывающими Судану проведение ряда обременительных для населения экономических реформ в обмен на погашение его внешних долгов.