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17:27
Армия
В Польше назвали сделку Варшавы и Анкары по беспилотникам «сигналом для России»
17:27
Происшествия
Жажда денег обернулась колонией для краснодарского адвоката
17:26
Общество
Минздрав Германии снизил уровень опасности распространения COVID-19 в стране
17:26
Экономика
Москва и Петербург объединятся для защиты и поддержки инвесторов
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
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Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару

Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов

Хартум, 1 июня. Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару США и евро всего за несколько часов до начала второго валютного аукциона в стране.

Денежная единица Судана демонстрирует заметное ускорение темпов снижения, несмотря на вмешательство Центрального банка и организацию аукционов в целях предоставления ресурсов для импорта. Так, один доллар США стоит 500 фунтов, подорожав за день на 3%, евро — 580 фунтов. Одновременно на местных рынках цена продажи саудовского риала составляет 130 фунтов, а эмиратского дирхама — 132 фунта.

Второй валютный аукцион должен состояться 1 июня в Хартуме. Его объем достигает 50 млн долларов. Власти Судана с помощью этого аукциона намерены стабилизировать обменный курс и ограничить активность параллельных рынков.

Трейдеры связывают падение стоимости фунта с увеличением спекуляций валютных дилеров по сравнению с предыдущим периодом.

«Многие дельцы активно используют электронные банковские приложения для совершения финансовых операций, особенно после продолжительной кампании по обеспечению безопасности, направленной против деятельности валютных спекулянтов», — сообщил один из дилеров.

По его словам, трейдеры пытаются опередить валютные аукционы, добиваясь дальнейшего снижения стоимости фунта и получения наибольшей прибыли.

Судан испытывает острейший экономический кризис, который отражается практически во всех сферах жизни населения. Успех революционного движения и государственный переворот 2019 года не принесли гражданам долгожданных результатов. Улучшение не наблюдается даже после того, как во главе правительства стал экономист и доктор наук Абдалла Хамдок, имеющий за плечами многолетний опыт работы в структурах ООН. Не приносит своих плодов и сотрудничество с западными институтами, навязывающими Судану проведение ряда обременительных для населения экономических реформ в обмен на погашение его внешних долгов.

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судан абдалла хамдок
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