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01 июня 17:30
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новостей
17:27
Армия
В Польше назвали сделку Варшавы и Анкары по беспилотникам «сигналом для России»
17:27
Происшествия
Жажда денег обернулась колонией для краснодарского адвоката
17:26
Общество
Минздрав Германии снизил уровень опасности распространения COVID-19 в стране
17:26
Экономика
Москва и Петербург объединятся для защиты и поддержки инвесторов
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
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Навальный по видеосвязи будет участвовать в судебном заседании

Происшествия
Навальный по видеосвязи будет участвовать в судебном заседании
instagram.com  /  @navalny

Владимир, 1 июня. Блогер Алексей Навальный отказался присутствовать в суде по иску к колонии во Владимирской области. Ведется подготовка для обеспечения его онлайн-участия.

Осужденный затеял судебную тяжбу с целью оспорить запрет на использование адвокатами ноутбука во время свидания с заключенным.

Алексей Навальный ранее был приговорен к условному сроку по делу «Ив Роше». Ему объяснили, какие требования приговора он должен выполнять. Блогер проигнорировал обязанности, условное наказание заменили на реальное. Сейчас он содержится в колонии во Владимирской области, сообщал ФАН.

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суд навальный адвокат
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