Навальный по видеосвязи будет участвовать в судебном заседании

Владимир, 1 июня. Блогер Алексей Навальный отказался присутствовать в суде по иску к колонии во Владимирской области. Ведется подготовка для обеспечения его онлайн-участия.

Осужденный затеял судебную тяжбу с целью оспорить запрет на использование адвокатами ноутбука во время свидания с заключенным.

Алексей Навальный ранее был приговорен к условному сроку по делу «Ив Роше». Ему объяснили, какие требования приговора он должен выполнять. Блогер проигнорировал обязанности, условное наказание заменили на реальное. Сейчас он содержится в колонии во Владимирской области, сообщал ФАН.