Крупный пожар в Якутии тушит авиация МЧС России

Якутск, 1 июня. Авиация МЧС России привлечена к ликвидации огня, который полыхает в Сунтарском районе села Тюбяй.

Пожар на площади 71 га разгорелся в Якутии. Сотрудники МЧС уже прибыли на место ЧП со специальным оборудованием. В районе будет работать вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Специалисты ведут непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона.

В настоящее время на месте работают специализированные подразделения лесоохраны и местные жители. Сотрудники ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) взяли под контроль ситуацию. Перед спасателями стоит задача не допустить переброса пламени на соседний населенный пункт, сообщал ФАН.