Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО

Москва, 1 июня. Москва готова обсуждать с Североатлантическим альянсом вопросы, касающиеся позиции России и вызывающие в НАТО беспокойство.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД БРИКС.

«Если кто-то видит в позиции РФ какие-то далеко идущие опасные замыслы, то мы эти замыслы готовы обсуждать. НАТО, к сожалению, на это не готова», — отметил глава российского МИД.

По его словам, Москва готова восстановить контакты в рамках совета Россия-НАТО, однако диалог должны начинать военные представители сторон. При этом Лавров указал, что РФ не видит смысла в обсуждении «украинского вопроса» в рамках подобных контактов.

Ранее российский министр заявил о наличии некоторых злонамеренных планов Альянса против Москвы. Однако он добавил, что хотел бы ошибаться на этот счет.