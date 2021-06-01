Барнаулец хотел приворожить бывшую девушку и лишился 35 тыс. рублей

Барнаул, 1 июня. Заявление о мошенничестве поступило в отделение полиции от 37-летнего местного жителя. Он пытался вернуть ушедшую от него девушку приворотом.

В Интернете потерпевший нашел гадалку, которая пообещала исполнить его желание. За проведение обряда мошенница попросила 35 тыс. рублей, сообщает издание «Алтайская правда».

Барнаулец перевел деньги на указанный счет, но спустя время понял, что его обманули. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту преступления.

Ранее ФАН сообщал, что у мошенников появился еще один способ обмана. Они создают сайты и предлагают пользователям принять участие в инвестиционных проектах крупных российских и иностранных компаний.