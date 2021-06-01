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01 июня 17:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:28
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:27
Армия
В Польше назвали сделку Варшавы и Анкары по беспилотникам «сигналом для России»
17:27
Происшествия
Жажда денег обернулась колонией для краснодарского адвоката
17:26
Общество
Минздрав Германии снизил уровень опасности распространения COVID-19 в стране
17:26
Экономика
Москва и Петербург объединятся для защиты и поддержки инвесторов
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
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Замглавы Минпромторга призвал ретейлеров увеличить закупочные цены на яйца

Экономика
Замглавы Минпромторга призвал ретейлеров увеличить закупочные цены на яйца
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 июня. Ретейлеры должны повысить закупочные цены на яйца, чтобы не допустить сокращения поголовья птиц, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, в России значительно упали цены на яйца. Однако такая ситуация оказала негативный эффект на производителей, указал замминистра. Он сообщил, что ретейлерам следует повысить закупочные цены для избежания дефицита яиц в будущем.

Производители ранее обратились в министерство с просьбой решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен. Компании утверждают, что производство яиц стало нерентабельным на фоне сезонного сокращения спроса и роста издержек.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отмечал, что подорожание продуктов на внутреннем рынке связано с мировой конъюнктурой. По его словам, к росту цен на продовольственные товары привел большой объем появившейся в экономике ликвидности.

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Все новости / Экономика / Замглавы Минпромторга призвал ретейлеров увеличить закупочные цены на яйца
минпромторг рф яйца евтухов продовольствие
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