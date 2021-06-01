Замглавы Минпромторга призвал ретейлеров увеличить закупочные цены на яйца

Москва, 1 июня. Ретейлеры должны повысить закупочные цены на яйца, чтобы не допустить сокращения поголовья птиц, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, в России значительно упали цены на яйца. Однако такая ситуация оказала негативный эффект на производителей, указал замминистра. Он сообщил, что ретейлерам следует повысить закупочные цены для избежания дефицита яиц в будущем.

Производители ранее обратились в министерство с просьбой решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен. Компании утверждают, что производство яиц стало нерентабельным на фоне сезонного сокращения спроса и роста издержек.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отмечал, что подорожание продуктов на внутреннем рынке связано с мировой конъюнктурой. По его словам, к росту цен на продовольственные товары привел большой объем появившейся в экономике ликвидности.