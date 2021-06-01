Nissan сможет снизить массу Qashqai благодаря новой технологии

Лондон, 1 июня. Производитель Nissan запустит технологию замкнутого цикла переработки алюминия в Европе. Компания планирует выпускать новые детали для компактного кроссовера Qashqai.

Автомобиль Qashqai J12 представлен в феврале 2021 года. В конструкции кроссовера широко используется алюминий. Из металла штампуются некоторые кузовные панели, среди которых выделяются двери, капот и передние крылья. Подобное решение позволило снизить снаряженную массу на 60 килограммов относительно прошлой версии модели, передает CarsWeek.ru.

Для производства Qashqai следующего поколения компания Nissan установила на собственном предприятии в Сандерленде вторую сверхтяжелую конвейерную и воздушную систему для повторной переработки металлических отходов. Невостребованный алюминиевый лом, который образуется после штамповки, измельчается за счет подачи воздуха. С помощью технологии можно сэкономить более 90% энергии.

Ранее сообщалось, что японская компания Toyota представила юбилейную версию внедорожника Land Cruiser Prado. Единственная разница между спецверсией машины — антихромом и черные элементы кузова, а также кожаная отделка коричневого цвета и оригинальные коврики.