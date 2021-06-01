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01 июня 17:29
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новостей
17:28
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:27
Армия
В Польше назвали сделку Варшавы и Анкары по беспилотникам «сигналом для России»
17:27
Происшествия
Жажда денег обернулась колонией для краснодарского адвоката
17:26
Общество
Минздрав Германии снизил уровень опасности распространения COVID-19 в стране
17:26
Экономика
Москва и Петербург объединятся для защиты и поддержки инвесторов
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
Все новости

Nissan сможет снизить массу Qashqai благодаря новой технологии

Экономика
Nissan сможет снизить массу Qashqai благодаря новой технологии
Prt Scr youtube.com  /  Nissan Europe

Лондон, 1 июня. Производитель Nissan запустит технологию замкнутого цикла переработки алюминия в Европе. Компания планирует выпускать новые детали для компактного кроссовера Qashqai.

Автомобиль Qashqai J12 представлен в феврале 2021 года. В конструкции кроссовера широко используется алюминий. Из металла штампуются некоторые кузовные панели, среди которых выделяются двери, капот и передние крылья. Подобное решение позволило снизить снаряженную массу на 60 килограммов относительно прошлой версии модели, передает CarsWeek.ru.

Для производства Qashqai следующего поколения компания Nissan установила на собственном предприятии в Сандерленде вторую сверхтяжелую конвейерную и воздушную систему для повторной переработки металлических отходов. Невостребованный алюминиевый лом, который образуется после штамповки, измельчается за счет подачи воздуха. С помощью технологии можно сэкономить более 90% энергии.

Ранее сообщалось, что японская компания Toyota представила юбилейную версию внедорожника Land Cruiser Prado. Единственная разница между спецверсией машины — антихромом и черные элементы кузова, а также кожаная отделка коричневого цвета и оригинальные коврики.

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Все новости / Экономика / Nissan сможет снизить массу Qashqai благодаря новой технологии
автомобиль nissan алюминий qashqai
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