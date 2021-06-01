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01 июня 17:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:28
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:27
Армия
В Польше назвали сделку Варшавы и Анкары по беспилотникам «сигналом для России»
17:27
Происшествия
Жажда денег обернулась колонией для краснодарского адвоката
17:26
Общество
Минздрав Германии снизил уровень опасности распространения COVID-19 в стране
17:26
Экономика
Москва и Петербург объединятся для защиты и поддержки инвесторов
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
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Путин призвал главу «Сургутнефтегаза» поддержать многодетного сотрудника

Экономика
Путин призвал главу «Сургутнефтегаза» поддержать многодетного сотрудника
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 1 июня. Президент РФ Владимир Путин заочно попросил главу компании «Сургутнефтегаз» Владимира Богданова оказать помощь многодетному сотруднику.

Слова президента прозвучали во время видеоконференции с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Один из участников встречи, работающий в «Сургутнефтегазе», попросил Путина обратить внимание, как ему помогает руководство. Он отметил, что получил бесплатную путевку в санаторий, но на других членов семьи она не распространяется.

«Владимир Леонидович (Богданов — Прим. ред.) вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи», — сказал Путин.

Он добавил, что «Сургутнефтегаз» — большая и богатая компания. Ее руководитель, по словам президента, мог бы поддержать многодетные семьи напрямую.

Владимир Путин ранее назвал многодетные семьи основой будущего России. По словам главы государства, регионы должны расширять программы поддержки таких семей.

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Все новости / Экономика / Путин призвал главу «Сургутнефтегаза» поддержать многодетного сотрудника
путин богданов многодетные семьи сургутнефтегаз
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