Путин призвал главу «Сургутнефтегаза» поддержать многодетного сотрудника

Москва, 1 июня. Президент РФ Владимир Путин заочно попросил главу компании «Сургутнефтегаз» Владимира Богданова оказать помощь многодетному сотруднику.

Слова президента прозвучали во время видеоконференции с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Один из участников встречи, работающий в «Сургутнефтегазе», попросил Путина обратить внимание, как ему помогает руководство. Он отметил, что получил бесплатную путевку в санаторий, но на других членов семьи она не распространяется.

«Владимир Леонидович (Богданов — Прим. ред.) вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи», — сказал Путин.

Он добавил, что «Сургутнефтегаз» — большая и богатая компания. Ее руководитель, по словам президента, мог бы поддержать многодетные семьи напрямую.

Владимир Путин ранее назвал многодетные семьи основой будущего России. По словам главы государства, регионы должны расширять программы поддержки таких семей.