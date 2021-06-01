ЛНР просит Минск предоставить Протасевича для следственных действий

Луганск, 1 июня. Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики попросила Белоруссию передать задержанного блогера Романа Протасевича.

В ходе расследования правоохранителям удалось установить причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры. Об этом сообщила представитель луганского ведомства Инна Семенова.

Ранее в ЛНР возбудили уголовное дело в отношении Протасевича по подозрению в том, что он в 2014 году добровольно вступил в батальон «Азов».

Накануне заместитель постоянного представителя России в ООН заявил, что Роман Протасевич числился в розыске как боевик украинского батальона «Азов», сообщал ФАН.