Психолог объяснила родителям, как увлечь ребенка чтением в летние каникулы

Санкт-Петербург, 1 июня. Дети родителей, которые любят читать книги, сами испытывают трепетные чувства к литературе, заявила доцент кафедры соцпсихологии СПбГУ Татьяна Яничева.

В современном мире распространено мнение о том, что с развитием цифровых технологий обладать навыками чтения и письма будет отдельный элитарный круг общества. Риск такого развития ситуации присутствует. Однако с течением времени книги не исчезнут из повседневной жизни детей, уверена доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева.

Если ребенок растет в окружении литературы, он сам будет читать. В случае, когда в семье есть только справочники, то вероятность, что школьник возьмет в руки книгу — крайне мала, отметила Яничева в ходе пресс-конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Нужно подсовывать что-то интересное, но начинать точно стоит не с «Анны Карениной». С ребенком нужно обсуждать прочитанное, смотреть с ним кино, предлагать книги ненавязчиво и спокойно», — добавила психолог.

Аудиокнига, по мнению спикера, является хорошей альтернативой бумажной. Ее восприятие напрямую зависит от психических особенностей читающего, пояснила Яничева.

Группа американских ученых доказала, что литература повышает уровень интеллекта и способствует улучшению памяти. Именно книги помогают человеку найти эффективное решение сложных проблем.