Психолог объяснила родителям, как увлечь ребенка чтением в летние каникулы

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01 июня 17:28
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новостей
17:27
Армия
В Польше назвали сделку Варшавы и Анкары по беспилотникам «сигналом для России»
17:27
Происшествия
Жажда денег обернулась колонией для краснодарского адвоката
17:26
Общество
Минздрав Германии снизил уровень опасности распространения COVID-19 в стране
17:26
Экономика
Москва и Петербург объединятся для защиты и поддержки инвесторов
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
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Психолог объяснила родителям, как увлечь ребенка чтением в летние каникулы

Общество
Психолог объяснила родителям, как увлечь ребенка чтением в летние каникулы
pixabay.com  /  Free-Photos

Санкт-Петербург, 1 июня. Дети родителей, которые любят читать книги, сами испытывают трепетные чувства к литературе, заявила доцент кафедры соцпсихологии СПбГУ Татьяна Яничева.

В современном мире распространено мнение о том, что с развитием цифровых технологий обладать навыками чтения и письма будет отдельный элитарный круг общества. Риск такого развития ситуации присутствует. Однако с течением времени книги не исчезнут из повседневной жизни детей, уверена доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева.

Если ребенок растет в окружении литературы, он сам будет читать. В случае, когда в семье есть только справочники, то вероятность, что школьник возьмет в руки книгу — крайне мала, отметила Яничева в ходе пресс-конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Нужно подсовывать что-то интересное, но начинать точно стоит не с «Анны Карениной». С ребенком нужно обсуждать прочитанное, смотреть с ним кино, предлагать книги ненавязчиво и спокойно», — добавила психолог.

Аудиокнига, по мнению спикера, является хорошей альтернативой бумажной. Ее восприятие напрямую зависит от психических особенностей читающего, пояснила Яничева.

Группа американских ученых доказала, что литература повышает уровень интеллекта и способствует улучшению памяти. Именно книги помогают человеку найти эффективное решение сложных проблем.

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литература книга школьная программа яничева
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