Маленького человека топчут со вкусом: Роман Носиков о травле Горожанко со стороны ФБК

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01 июня 17:28
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новостей
17:27
Армия
В Польше назвали сделку Варшавы и Анкары по беспилотникам «сигналом для России»
17:27
Происшествия
Жажда денег обернулась колонией для краснодарского адвоката
17:26
Общество
Минздрав Германии снизил уровень опасности распространения COVID-19 в стране
17:26
Экономика
Москва и Петербург объединятся для защиты и поддержки инвесторов
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
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Маленького человека топчут со вкусом: Роман Носиков о травле Горожанко со стороны ФБК

Особое мнение
Маленького человека топчут со вкусом: Роман Носиков о травле Горожанко со стороны ФБК
Федеральное агентство новостей  / 

Если вы полагаете, что после неоднократной отправки малолеток на незаконные митинги, после погрома выставки реконструкторов, после кражи леса и аферы с почтой, после составления санкционных списков из россиян для Вашингтона — что после всего этого «Фонду борьбы с коррупцией»1 (включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК1 экстремистской организацией) нечем нас уже поразить — вы ошибаетесь.

Ничто так не проявляет сущность любой группы людей, как внутренний конфликт. А в ФБК как раз он и разразился. Дело в том, что этой весной из НКО утекли списки сторонников Алексея Навального, которые регистрировались в его системах с целью демонстрации поддержки.

Вот как об этом сказано на сайте Навального:

«Когда Алексея Навального незаконно арестовали, мы сделали сайт «Свободу Навальному», на котором вы оставляли свои электронные почты, для того чтобы скоординированно выйти в определенный день на митинги против незаконного ареста».

И чуть ранее:

«Из-за нашей ошибки, нашего недосмотра и неосмотрительности была украдена имейл база наших сторонников».

Наконец, ФБК объявил виновного — собственного бывшего сотрудника Федора Горожанко, который до 2019 года занимался в фонде почтовой рассылкой. По версии иноагента, Горожанко злодейски проник с помощью имевшегося у него доступа в систему навальновского сайта, выкачал базу данных и продал ее за миллионы. После чего, если верить ФБК, сторонникам Навального начали приходить угрожающие письма — с указанием их адресов, телефонов и мест работы.

Маленького человека топчут со вкусом: Роман Носиков о травле Горожанко со стороны ФБК
facebook.com  / Федор Горожанко

В качестве доказательств, что это сделал именно Горожанко, ФБК, среди прочего, выложил в открытый доступ сведения о его отце — псковском депутате от «Яблока», а также адрес принадлежащей Горожанко недвижимости (доля в коммуналке) и выписку доходов и расходов по его банковскому счету.

Толпа дрессированных хомяков вперемежку с ботами незамедлительно начала травлю Горожанко. С угрозами, оскорблениями и всем прочим, что нам так знакомо по интернету. Естественно, достается не только Федору, но и его отцу — зря, что ли, его данные выложены на сайте ФБК?

Что же думает об этом сам Горожанко? Судя по его интервью «Медузе»3 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), «Знаку» и «Эху Москвы», Федор пребывает в некотором изумлении. Он не понимает, как именно выложенные ФБК скриншоты доказывают его причастность к несанкционированному доступу.

Вот он недоумевает в «Медузе»:

«А что там показывается [в качестве доказательства]? Скриншот какой-то. Если честно, не знаю. IP-адрес какой-то. Пусть хотя бы какие-то файлы выложат, я посмотрю».

Какой прекрасный вопрос. Он преследует исключительно всех людей, ставших объектами «расследований» Навального. Это вопрос качества и относимости доказательств.

То есть «расследование» как бы формально есть, доказательства в нем тоже как бы присутствуют. Только непонятно, что они доказывают, как соотносятся друг с другом и на каком основании вообще все это названо «расследованием».

Интересно, кстати, чем это «расследование» ФБК об утечке электронных адресов качественно отличается от остальных его «расследований» — тех, которые Навальному помогал делать сам Федор Горожанко? Думаю, ничем.

Но одной относимостью доказательств дело не ограничилось. Имеются вопросы и к их законности.

«Откуда-то у них данные по моему банковскому счету, — недоумевает Федор. — Похоже на взлом, так как это данные с моего «Альфа-банка». Не знаю, откуда они взяты. И да, уже мне, моему отцу в соцсетях куча всяких неприятных сообщений приходит».

Федор пытается оправдаться. Он пишет Ивану Жданову письма про то, что у него есть легальный доход — и поэтому торговать базой данных, в чем его обвиняет ФБК, ему не нужно. Но его оправдания никому не интересны. Все решения уже приняты, а козел отпущения — назначен.

Маленького человека топчут со вкусом: Роман Носиков о травле Горожанко со стороны ФБК
instagram.com  / @ioannzh

В ФБК утверждают, что данные по счету Горожанко пришли к ним от анонима на почту. Как удобно. Внезапно раз — и пришли. Как раз когда проводилось «расследование» по Федору. Бывают же совпадения.

Например, так совпало, что приятель Навального Владимир Ашурков — бывший высокопоставленный сотрудник в «экосистеме» «Альфа-банка». А что такое банковская тайна какого-то там Горожанко, когда надо помочь борьбе с режимом? Кстати, что на это скажет ЦБ РФ, который должен надзирать за соблюдением тайны вкладов?

То, что мы сейчас видим в поведении ФБК, — это классическое поведение тоталитарной системы, которая проявляет себя в ничем не сдерживаемом уничтожении человека. Без суда. Без возможности защититься и оправдаться. С нарушением его прав. С оказанием давления на его семью. С созданием угрозы для его жизни и здоровья.

С Федором Горожанко ФБК проделывает то, на что не решался в отношении сильных мира сего. На этом примере мы как раз и можем понять, как именно будет устроена т. н. «Прекрасная Россия будущего» по Навальному. Что нас в ней ждет, если мы допустим ее появление.

«Я считаю, что публикация моего домашнего адреса и распечаток моего счета — это не методы «Прекрасной России будущего»: в публичный доступ выкладывают такую информацию…» — лепечет Федор.

Федор так ничего и не понял. Вот на таких, как он, бедняга, все и держится.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Все новости / Особое мнение / Маленького человека топчут со вкусом: Роман Носиков о травле Горожанко со стороны ФБК
алексей навальный роман носиков фбк федор горожанко
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