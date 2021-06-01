Маленького человека топчут со вкусом: Роман Носиков о травле Горожанко со стороны ФБК

Если вы полагаете, что после неоднократной отправки малолеток на незаконные митинги, после погрома выставки реконструкторов, после кражи леса и аферы с почтой, после составления санкционных списков из россиян для Вашингтона — что после всего этого «Фонду борьбы с коррупцией»1 (включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК1 экстремистской организацией) нечем нас уже поразить — вы ошибаетесь.

Ничто так не проявляет сущность любой группы людей, как внутренний конфликт. А в ФБК как раз он и разразился. Дело в том, что этой весной из НКО утекли списки сторонников Алексея Навального, которые регистрировались в его системах с целью демонстрации поддержки.

Вот как об этом сказано на сайте Навального:

«Когда Алексея Навального незаконно арестовали, мы сделали сайт «Свободу Навальному», на котором вы оставляли свои электронные почты, для того чтобы скоординированно выйти в определенный день на митинги против незаконного ареста».

И чуть ранее:

«Из-за нашей ошибки, нашего недосмотра и неосмотрительности была украдена имейл база наших сторонников».

Наконец, ФБК объявил виновного — собственного бывшего сотрудника Федора Горожанко, который до 2019 года занимался в фонде почтовой рассылкой. По версии иноагента, Горожанко злодейски проник с помощью имевшегося у него доступа в систему навальновского сайта, выкачал базу данных и продал ее за миллионы. После чего, если верить ФБК, сторонникам Навального начали приходить угрожающие письма — с указанием их адресов, телефонов и мест работы.

facebook.com / Федор Горожанко

В качестве доказательств, что это сделал именно Горожанко, ФБК, среди прочего, выложил в открытый доступ сведения о его отце — псковском депутате от «Яблока», а также адрес принадлежащей Горожанко недвижимости (доля в коммуналке) и выписку доходов и расходов по его банковскому счету.

Толпа дрессированных хомяков вперемежку с ботами незамедлительно начала травлю Горожанко. С угрозами, оскорблениями и всем прочим, что нам так знакомо по интернету. Естественно, достается не только Федору, но и его отцу — зря, что ли, его данные выложены на сайте ФБК?

Что же думает об этом сам Горожанко? Судя по его интервью «Медузе»3 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), «Знаку» и «Эху Москвы», Федор пребывает в некотором изумлении. Он не понимает, как именно выложенные ФБК скриншоты доказывают его причастность к несанкционированному доступу.

Вот он недоумевает в «Медузе»:

«А что там показывается [в качестве доказательства]? Скриншот какой-то. Если честно, не знаю. IP-адрес какой-то. Пусть хотя бы какие-то файлы выложат, я посмотрю».

Какой прекрасный вопрос. Он преследует исключительно всех людей, ставших объектами «расследований» Навального. Это вопрос качества и относимости доказательств.

То есть «расследование» как бы формально есть, доказательства в нем тоже как бы присутствуют. Только непонятно, что они доказывают, как соотносятся друг с другом и на каком основании вообще все это названо «расследованием».

Интересно, кстати, чем это «расследование» ФБК об утечке электронных адресов качественно отличается от остальных его «расследований» — тех, которые Навальному помогал делать сам Федор Горожанко? Думаю, ничем.

Но одной относимостью доказательств дело не ограничилось. Имеются вопросы и к их законности.

«Откуда-то у них данные по моему банковскому счету, — недоумевает Федор. — Похоже на взлом, так как это данные с моего «Альфа-банка». Не знаю, откуда они взяты. И да, уже мне, моему отцу в соцсетях куча всяких неприятных сообщений приходит».

Федор пытается оправдаться. Он пишет Ивану Жданову письма про то, что у него есть легальный доход — и поэтому торговать базой данных, в чем его обвиняет ФБК, ему не нужно. Но его оправдания никому не интересны. Все решения уже приняты, а козел отпущения — назначен.

instagram.com / @ioannzh

В ФБК утверждают, что данные по счету Горожанко пришли к ним от анонима на почту. Как удобно. Внезапно раз — и пришли. Как раз когда проводилось «расследование» по Федору. Бывают же совпадения.

Например, так совпало, что приятель Навального Владимир Ашурков — бывший высокопоставленный сотрудник в «экосистеме» «Альфа-банка». А что такое банковская тайна какого-то там Горожанко, когда надо помочь борьбе с режимом? Кстати, что на это скажет ЦБ РФ, который должен надзирать за соблюдением тайны вкладов?

То, что мы сейчас видим в поведении ФБК, — это классическое поведение тоталитарной системы, которая проявляет себя в ничем не сдерживаемом уничтожении человека. Без суда. Без возможности защититься и оправдаться. С нарушением его прав. С оказанием давления на его семью. С созданием угрозы для его жизни и здоровья.

С Федором Горожанко ФБК проделывает то, на что не решался в отношении сильных мира сего. На этом примере мы как раз и можем понять, как именно будет устроена т. н. «Прекрасная Россия будущего» по Навальному. Что нас в ней ждет, если мы допустим ее появление.

«Я считаю, что публикация моего домашнего адреса и распечаток моего счета — это не методы «Прекрасной России будущего»: в публичный доступ выкладывают такую информацию…» — лепечет Федор.

Федор так ничего и не понял. Вот на таких, как он, бедняга, все и держится.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.