Психолог Яничева дала советы, как выбрать летний лагерь для ребенка

Санкт-Петербург, 1 июня. Что следует учитывать при выборе лагеря для ребенка, рассказала доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева.

Выбирая, в какой именно лагерь отправить школьника на лето, стоит изучить доступные в Сети отзывы. Если есть возможность, стоит связаться с администрацией учреждения. К тому же можно пообщаться, например, с вожатыми и директором лагеря.

«Сейчас век информации. Даже в тех лагерях, где действуют строгие правила, выделяется час на звонки. Если вы чувствуете, что ребенка что-то тревожит, нужно выходить на взрослых и решать проблему», — отметила Татьяна Яничева в интервью для Федерального агентства новостей.

В этот вторник доцент кафедры социальной психологии СПбГУ принимает участие в брифинге, организованном в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Специалист отвечает на вопросы взрослых, связанные с отправкой детей в лагеря и организацией их летнего досуга.