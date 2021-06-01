Спасатели тушат крупный природный пожар рядом с селом в Якутии

Якутск, 1 июня. Природный пожар полыхает на площади около 70 гектаров рядом с якутским селом Тюбяй. На место прибыли спасатели.

Оперативная группа МЧС вылетела в село Тюбяй Сунтарского района, где разгорелся крупный пожар. Перед спасателями стоит задача не допустить перехода пламени на соседний населенный пункт.

На месте ЧП также работает вертолет. Он будет тушить огонь сверху. В ликвидации пожара принимают участие местные жители. Общая площадь возгорания составляет 71 гектар.

Крупнейший за последние шесть лет пожар произошел в Прикамье, сообщал ФАН. Огонь полыхал на площади 369 гектаров, из которых 220 — это непосредственно лес.