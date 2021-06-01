Водитель и пассажир легковушки погибли на месте при столкновении с фурой в Крыму

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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:26
Общество
Минздрав Германии снизил уровень опасности распространения COVID-19 в стране
17:26
Экономика
Москва и Петербург объединятся для защиты и поддержки инвесторов
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
17:13
Общество
Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
17:13
Происшествия
Полиция Москвы задержала двух наркодилеров с 13 кг запрещенных веществ
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Водитель и пассажир легковушки погибли на месте при столкновении с фурой в Крыму

  /   Обновлено: 01 июня 2021 17:18
Происшествия
Водитель и пассажир легковушки погибли на месте при столкновении с фурой в Крыму
Пресс-служба МВД по Республике Крым  / 

Днем 1 июня на трассе Белогорск — Феодосия произошла серьезная авария, унесшая жизни нескольких человек. На трассе столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль «Ситроен». По данным пресс-службы МВД по Республике Крым, ДТП произошло в 14:00. Причиной аварии стали плохие погодные условия: все эти дни в крымских городах идет ливень.

«В условиях дождливой погоды водитель Citroen не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком. В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир были смертельно травмированы», — сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Ранее в Сети появилось видео с места аварии, на котором видно, что после столкновения легковое авто было сильно помято. 

Ранее ФАН сообщал, что три человека погибли в ДТП с двумя легковушками на трассе М-4 «Дон». Как оказалось, водитель автомобиля «Форд», двигаясь из Донской столицы, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта».

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дтп крым
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