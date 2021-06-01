Водитель и пассажир легковушки погибли на месте при столкновении с фурой в Крыму

Днем 1 июня на трассе Белогорск — Феодосия произошла серьезная авария, унесшая жизни нескольких человек. На трассе столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль «Ситроен». По данным пресс-службы МВД по Республике Крым, ДТП произошло в 14:00. Причиной аварии стали плохие погодные условия: все эти дни в крымских городах идет ливень.

«В условиях дождливой погоды водитель Citroen не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком. В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир были смертельно травмированы», — сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Ранее в Сети появилось видео с места аварии, на котором видно, что после столкновения легковое авто было сильно помято.

Ранее ФАН сообщал, что три человека погибли в ДТП с двумя легковушками на трассе М-4 «Дон». Как оказалось, водитель автомобиля «Форд», двигаясь из Донской столицы, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта».