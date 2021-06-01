Депутат Госдумы Нилов предложил выплачивать маткапитал на третьего ребенка в РФ

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01 июня 17:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:26
Общество
Минздрав Германии снизил уровень опасности распространения COVID-19 в стране
17:26
Экономика
Москва и Петербург объединятся для защиты и поддержки инвесторов
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
17:13
Общество
Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
17:13
Происшествия
Полиция Москвы задержала двух наркодилеров с 13 кг запрещенных веществ
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Депутат Госдумы Нилов предложил выплачивать маткапитал на третьего ребенка в РФ

Общество
Депутат Госдумы Нилов предложил выплачивать маткапитал на третьего ребенка в РФ
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 1 июня. Депутат Госдумы Ярослав Нилов выдвинул инициативу по стимулированию рождаемости в РФ. Он предложил выплачивать материнский капитал за третьего ребенка.

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о выплате материнского капитала за рождение третьего ребенка, рассказал Нилов. Однако такое нововведение должно будет распространяться на жителей только тех субъектов РФ, где отмечается плохая демографическая ситуация.

Депутаты также предложили ежегодно выплачивать нуждающимся семьям по 10 тыс. рублей, чтобы они могли собрать ребенка в школу. Кроме того, Нилов заявил «Общественной службе новостей», что родители первоклассников должны иметь выходной 1 сентября, либо за свой счет, либо в счет отпуска. Это должно быть закреплено в Трудовом кодексе, считает депутат Госдумы.

Международный день защиты детей отмечают в первый день лета. Этот праздник напоминает о том, как важно знать и соблюдать права каждого ребенка.

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Все новости / Общество / Депутат Госдумы Нилов предложил выплачивать маткапитал на третьего ребенка в РФ
лдпр депутат рождаемость
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