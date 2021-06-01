Депутат Госдумы Нилов предложил выплачивать маткапитал на третьего ребенка в РФ

Москва, 1 июня. Депутат Госдумы Ярослав Нилов выдвинул инициативу по стимулированию рождаемости в РФ. Он предложил выплачивать материнский капитал за третьего ребенка.

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о выплате материнского капитала за рождение третьего ребенка, рассказал Нилов. Однако такое нововведение должно будет распространяться на жителей только тех субъектов РФ, где отмечается плохая демографическая ситуация.

Депутаты также предложили ежегодно выплачивать нуждающимся семьям по 10 тыс. рублей, чтобы они могли собрать ребенка в школу. Кроме того, Нилов заявил «Общественной службе новостей», что родители первоклассников должны иметь выходной 1 сентября, либо за свой счет, либо в счет отпуска. Это должно быть закреплено в Трудовом кодексе, считает депутат Госдумы.

Международный день защиты детей отмечают в первый день лета. Этот праздник напоминает о том, как важно знать и соблюдать права каждого ребенка.