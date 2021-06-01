Разозлившийся сосед расстрелял детей-цыган в Брянской области

Брянская область, 1 июня. Двое детей из цыганской семьи попали в больницу после выстрела соседа из охотничьего ружья по забору. Как стало известно ФАН, до момента трагедии мальчики бросались в мужчину камнями и плевались.

Правоохранители выяснили, что 31 мая днем житель поселка Радица-Крыловка Брянской области выстрелил из ружья по забору дробью. В результате этого пострадали двое несовершеннолетних мальчиков 14 и 17 лет.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый задержан, в ходе допроса он признался в содеянном, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Брянской области Александр Афонин.

Как оказалось, конфликт между соседями длится уже несколько лет.

«Дело в том, что в данном населенном пункте компактно проживают цыгане и граждане других национальностей, — уточнил ФАН источник в местной полиции. — В основном все живут мирно и никогда каких-либо инцидентов не случалось».

Однако везде бывают исключения. 54-летний местный житель стал конфликтовать с главой цыганской семьи.

«У них большое хозяйство. Семья держит крупный рогатый скот, лошадей и другую живность. Подозреваемому это не нравилась. Он считал, что сельскохозяйственные животные загрязняют окружающую среду возле его дома и огорода», — дополнил источник.

В тот день стрелок решил поработать на земельном участке. Это заприметили соседские мальчишки. Они залезли на забор и начали обсыпать его матерными словами.

«Мужчина, понимая, что это дети, старался не обращать внимание на оскорбления. Тогда подростки стали бросаться в него камнями и палками. Огородник разнервничался и сделал детям несколько резких замечаний. Но ребят это только раззадорило. Они стали плеваться в соседа. Подозреваемый развернулся и пошел к дому», — добавил источник.

Из жилища он уже вышел с охотничьим ружьем наперевес. Мальчишки поняли все серьезность сложившегося положения и спрыгнули с забора на свою территорию. Сосед, не целясь, пальнул по ограждению. Несколько дробинок попали в конечности школьников.

«Раненных подростков сразу же доставили в местное лечебное учреждение. Там их осмотрели медики и пришли к выводу, что им повезло. Дробь едва вошла под кожу. Как предполагают специалисты, она потеряла силу после того, как продырявила забор», — резюмировал источник.

Ребятам вытащили дробь, перевязали раны и отпустили домой.

Подозреваемый сразу же сдался полиции и рассказал обстоятельства трагедии стражам порядка. Мужчина ранее не судим и во время инцидента был абсолютно трезв. Как пояснили местные полицейские, по данному факту они возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Горе-стрелку, если его вина будет доказана в суде, грозит до семи лет лишения свободы.