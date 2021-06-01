Стрельбу из новой самоходной гаубицы ВСУ показали на видео

Киев, 1 июня. Минобороны Украины показало видео с испытаний на стрельбище новой самоходной гаубицы отечественной разработки. Новинка получила название «Богдана».

Видео от оборонного ведомства предоставил YouTube-канал «Военное телевидение Незалежной». Впервые стрельбы из новой перспективной гаубицы САУ 2С22 «Богдана» провели на полигоне Широкий Лан.

«Стрельба произошла в плановом режиме. Впереди — дальнейшие испытания», — указали в украинском военном ведомстве.

Самоходка «Богдана» была адаптирована разработчиками для использования стандартных боеприпасов НАТО калибром в 155-мм и была сконструирована на Краматорском заводе тяжелого станкостроения. Работы над ней стартовали в 2019 году. В этот же период конструкторы тестировали возможность применения систем гидровыстрела, но эта разработка не получила дальнейшего хода. По словам разработчиков, «Богдана» стала ответом Укроборонпрома на американскую самоходку М777 и российскую установку «Мста-С».

Весной другое печально известное детище украинского военно-промышленного комплекса — миномет «Молот» — убило двух бойцов ВСУ. Взрыв неисправного миномета произошел у линии разграничения сил в Донбассе.