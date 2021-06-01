Стрельбу из новой самоходной гаубицы ВСУ показали на видео

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01 июня 17:28
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новостей
17:26
Общество
Минздрав Германии снизил уровень опасности распространения COVID-19 в стране
17:26
Экономика
Москва и Петербург объединятся для защиты и поддержки инвесторов
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
17:13
Общество
Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
17:13
Происшествия
Полиция Москвы задержала двух наркодилеров с 13 кг запрещенных веществ
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Стрельбу из новой самоходной гаубицы ВСУ показали на видео

Армия
Стрельбу из новой самоходной гаубицы ВСУ показали на видео
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Киев, 1 июня. Минобороны Украины показало видео с испытаний на стрельбище новой самоходной гаубицы отечественной разработки. Новинка получила название «Богдана».

Видео от оборонного ведомства предоставил YouTube-канал «Военное телевидение Незалежной». Впервые стрельбы из новой перспективной гаубицы САУ 2С22 «Богдана» провели на полигоне Широкий Лан.

«Стрельба произошла в плановом режиме. Впереди — дальнейшие испытания», — указали в украинском военном ведомстве.

Самоходка «Богдана» была адаптирована разработчиками для использования стандартных боеприпасов НАТО калибром в 155-мм и была сконструирована на Краматорском заводе тяжелого станкостроения. Работы над ней стартовали в 2019 году. В этот же период конструкторы тестировали возможность применения систем гидровыстрела, но эта разработка не получила дальнейшего хода. По словам разработчиков, «Богдана» стала ответом Укроборонпрома на американскую самоходку М777 и российскую установку «Мста-С».

Весной другое печально известное детище украинского военно-промышленного комплекса — миномет «Молот» — убило двух бойцов ВСУ. Взрыв неисправного миномета произошел у линии разграничения сил в Донбассе.

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