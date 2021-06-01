Лавров заявил о злонамеренных планах НАТО в отношении России

Москва, 1 июня. НАТО имеет некоторые злонамеренные планы в отношении России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России, говоря о злонамеренных планах Альянса против Москвы, добавил, что хотел бы ошибаться на этот счет. Лавров уточнил, что РФ готова возобновить контакты с НАТО, но начать диалог должны военные.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров заявил о значительном прогрессе на переговорах по ядерной сделке в Вене. Однако, по его словам, окончательное решение пока не принято.