Психолог Татьяна Яничева назвала альтернативы летним детским лагерям

Санкт-Петербург, 1 июня. В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной летнему отдыху детей и подростков, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева объяснила, чем можно заняться детям, которых родители не отправили в лагерь на летние каникулы.

«В этом году возможностей отправить ребенка в лагерь больше, чем когда-либо, потому что сейчас в государственных лагерях есть квота или целые смены для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации — это многодетные семьи, дети из не очень благополучных семей. Обычно такие дети стоят на учете в социальных службах, поэтому такая возможность тоже может быть им предоставлена. В этом году всем родителям выплачивают так называемый кешбэк до 20 тысяч рублей, даже если ребенок едет в коммерческий лагерь», — рассказала участница пресс-конференции.

Если все-таки не получается отправить ребенка в лагерь, то стоит обратить внимание на множество доступных, открытых и бесплатных социальных программ в подростковых клубах или при домах творчества, считает Татьяна Яничева.

«В таких местах ребенок может быть чем-то занят. Самое главное, чтобы это было какое-то занятие. Идеальная картинка, если ребенок за это время действительно чему-то научится. Что касается подростков, то от 14 лет они могут работать, это тоже хорошая история», — подчеркнула эксперт.

Важно, чтобы ребенок сам захотел выйти на работу, добавила психолог, а родители могут помочь в ее поиске.

Ранее стало известно, что в России заработал проект под названием «Детский кешбэк». Суть его в том, что родителям будет возвращаться до 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря.