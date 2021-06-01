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01 июня 18:56
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новостей
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
18:36
Политика
В ФРГ выразили уверенность в скором завершении строительства «Северного потока — 2»
18:33
Политика
Погребинский рассказал об угрозе союза Москвы и Минска для властей Украины
18:30
Общество
Многодетные семьи в Петербурге получили медали
18:29
Общество
Международный телефестиваль «Спасти и сохранить» стартовал в Ханты-Мансийске
Все новости

Психолог Татьяна Яничева назвала альтернативы летним детским лагерям

Общество
Психолог Татьяна Яничева назвала альтернативы летним детским лагерям
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Санкт-Петербург, 1 июня. В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной летнему отдыху детей и подростков, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева объяснила, чем можно заняться детям, которых родители не отправили в лагерь на летние каникулы.

«В этом году возможностей отправить ребенка в лагерь больше, чем когда-либо, потому что сейчас в государственных лагерях есть квота или целые смены для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации — это многодетные семьи, дети из не очень благополучных семей. Обычно такие дети стоят на учете в социальных службах, поэтому такая возможность тоже может быть им предоставлена. В этом году всем родителям выплачивают так называемый кешбэк до 20 тысяч рублей, даже если ребенок едет в коммерческий лагерь», — рассказала участница пресс-конференции.

Если все-таки не получается отправить ребенка в лагерь, то стоит обратить внимание на множество доступных, открытых и бесплатных социальных программ в подростковых клубах или при домах творчества, считает Татьяна Яничева.

«В таких местах ребенок может быть чем-то занят. Самое главное, чтобы это было какое-то занятие. Идеальная картинка, если ребенок за это время действительно чему-то научится. Что касается подростков, то от 14 лет они могут работать, это тоже хорошая история», — подчеркнула эксперт.

Важно, чтобы ребенок сам захотел выйти на работу, добавила психолог, а родители могут помочь в ее поиске.

Ранее стало известно, что в России заработал проект под названием «Детский кешбэк». Суть его в том, что родителям будет возвращаться до 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря.

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Все новости / Общество / Психолог Татьяна Яничева назвала альтернативы летним детским лагерям
детский лагерь каникулы медиагруппа патриот
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