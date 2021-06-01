Глава МИД РФ подтвердил попытки ряда стран политизировать расследования о COVID-19

Москва, 1 июня. Попытки политизировать расследования происхождения коронавирусной инфекции есть, подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Все вопросы нужно обсуждать с государствами во Всемирной организации здравоохранения, подчеркнул министр иностранных дел России. На первом месте должна стоять борьба с COVID-19, добавил Лавров на пресс-конференции.

В лабораторном происхождении SARS-CoV-2 ранее усомнился депутат Государственной думы Геннадий Онищенко. Он призвал к массовой вакцинации, которая на данный момент является главным средством борьбы с коронавирусом.