Дочь покойной певицы Легкоступовой записала «исповедь» о любви к матери

Москва, 1 июня. Дочь певицы Валентины Легкоступовой — Анэтта Бриль — представила свою новую композицию. После смерти матери девушка решили продолжить ее творческое дело.

Анэтта Бриль записала трогательную песню под названием «Мама». Трек уже появился на видеохостинге YouTube и всех аудиосервисах. Автором музыки и стихов стал композитор Вадим Антонов. Дочь Легкоступовой отметила, что композиция получилась своеобразной «исповедью», которая обращена к самому дорогому человеку.

«Несмотря на то, что в моей жизни сегодня не самый простой период, — суды, битва телеканалов за сенсации — я знаю, что моя мама рядом и она всегда хотела, чтобы я пела! Она мой ангел, который оберегает с небес», — призналась Анэтта в своем Instagram-аккаунте.

Валентина Легкоступова мечтала, чтобы дочь пошла по ее стопам. По словам Бриль, мать не раз предлагала ей исполнить свои же песни, которые не были оценены публикой. Однако девушка долгое время сомневалась в своих силах. Она признавалась, что боялась «ударить в грязь лицом», но этой весной все изменилось.

Окончательное решение Анэтте Бриль помог принять сон, в котором ее будущую карьеру певицы благословила покойная родительница. Оказалось, что исполнительница хита «Ягода-малина» пришла во сне к дочери и сказала, какую композицию ей необходимо спеть.