Дочь покойной певицы Легкоступовой записала «исповедь» о любви к матери

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01 июня 17:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:26
Общество
Минздрав Германии снизил уровень опасности распространения COVID-19 в стране
17:26
Экономика
Москва и Петербург объединятся для защиты и поддержки инвесторов
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
17:13
Общество
Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
17:13
Происшествия
Полиция Москвы задержала двух наркодилеров с 13 кг запрещенных веществ
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Дочь покойной певицы Легкоступовой записала «исповедь» о любви к матери

Шоу-бизнес
Дочь покойной певицы Легкоступовой записала «исповедь» о любви к матери
instagram.com  /  @legkostupovavalentina

Москва, 1 июня. Дочь певицы Валентины Легкоступовой — Анэтта Бриль — представила свою новую композицию. После смерти матери девушка решили продолжить ее творческое дело.

Анэтта Бриль записала трогательную песню под названием «Мама». Трек уже появился на видеохостинге YouTube и всех аудиосервисах. Автором музыки и стихов стал композитор Вадим Антонов. Дочь Легкоступовой отметила, что композиция получилась своеобразной «исповедью», которая обращена к самому дорогому человеку.

«Несмотря на то, что в моей жизни сегодня не самый простой период, — суды, битва телеканалов за сенсации — я знаю, что моя мама рядом и она всегда хотела, чтобы я пела! Она мой ангел, который оберегает с небес», — призналась Анэтта в своем Instagram-аккаунте.

Валентина Легкоступова мечтала, чтобы дочь пошла по ее стопам. По словам Бриль, мать не раз предлагала ей исполнить свои же песни, которые не были оценены публикой. Однако девушка долгое время сомневалась в своих силах. Она признавалась, что боялась «ударить в грязь лицом», но этой весной все изменилось.

Окончательное решение Анэтте Бриль помог принять сон, в котором ее будущую карьеру певицы благословила покойная родительница. Оказалось, что исполнительница хита «Ягода-малина» пришла во сне к дочери и сказала, какую композицию ей необходимо спеть.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочь покойной певицы Легкоступовой записала «исповедь» о любви к матери
музыка певица легкоступова
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