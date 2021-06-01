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17:26
Общество
Минздрав Германии снизил уровень опасности распространения COVID-19 в стране
17:26
Экономика
Москва и Петербург объединятся для защиты и поддержки инвесторов
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
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Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
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Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC

Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
Prt Scr twitter.com  /  @prensaFANB

Каракас, 1 июня. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что восемь солдат, захваченных боевиками группировки «Революционных Вооруженных сил Колумбии» (FARC), были освобождены. Военных удалось спасти в результате спецоперации Aguila Centenaria («Столетний орел» в переводе с испанского).

«Вместе с группой военных врачей мы оказываем помощь восьми отважным патриотам, которые были похищены преступными группировками и были спасены сегодня в штате Апуре. Нас ничего не останавит», — прокомментировал Лопес у себя на странице в Twitter.

Боевики передали пленных в районе штата Апуре, которых затем сразу отправили на базу Буэнавентура Вивас в Тачира, где их встретил министр обороны.

По официальным источникам, военные Венесуэлы были похищены в середине мая в районе штата Апуре на границе с Колумбией. Министр обороны сразу заявил, что переговоры с боевиками об их освобождении уже ведутся, и призвал сохранить солдатам «жизнь и здоровье».

Согласно данным СМИ, военных захватили еще 23 апреля. Позже в Сети появилось видео, на котором боевики из FARC показали шесть из восьми похищенных солдат и сообщили, что будут использовать их при переговорах.

Война с FARC

Столкновения между венесуэльской армией и радикальной фракцией группировки «Революционные Вооруженные силы Колумбии» начались 21 марта 2021 года. Причина старта военной операции — незаконное вторжение повстанцев на территорию Боливарианской Республики. Согласно заявлениям Минобороны Венесуэлы, на сегодняшний день в ходе боев были уничтожены более десятка террористов. Еще порядка 30 человек захвачены в плен и ожидают суда.

В результате столкновений свыше 4 тыс. венесуэльцев вынуждены покинуть приграничные штаты, в которых идут боевые действия. Большая часть людей перешла на территорию Колумбии. Венесуэльские власти заявили, что эта страна препятствует возвращению беженцев, а ее военные стоят за столкновениями в Апуре. Они также обвинили президента Колумбии Ивана Дуке и командование США в организации этих атак, для того чтобы добиться смены власти в Боливарианской Республике.

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минобороны военные венесуэла farc
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