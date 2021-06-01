Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC

Каракас, 1 июня. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что восемь солдат, захваченных боевиками группировки «Революционных Вооруженных сил Колумбии» (FARC), были освобождены. Военных удалось спасти в результате спецоперации Aguila Centenaria («Столетний орел» в переводе с испанского).

«Вместе с группой военных врачей мы оказываем помощь восьми отважным патриотам, которые были похищены преступными группировками и были спасены сегодня в штате Апуре. Нас ничего не останавит», — прокомментировал Лопес у себя на странице в Twitter.

En este momento, acompañados de un excelente grupo de médicos militares, brindamos atención a 8 valerosos patriotas, quienes encontrándose secuestrados por grupos criminales colombianos, hoy fueron rescatados en el estado Apure. Nada nos detiene. #FANBEnDefensaDeLaDignidad https://t.co/1wXXXtQO1L — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) June 1, 2021

Боевики передали пленных в районе штата Апуре, которых затем сразу отправили на базу Буэнавентура Вивас в Тачира, где их встретил министр обороны.

Los primeros abrazos y el reencuentro con la #vida y #libertad luego de ser recatados en una operación de negociación donde participaron varias personas. Este fue justo el momento cuando los 8 #militares fueron recibidos por @vladimirpadrino y @CeballosIchaso pic.twitter.com/a9Bx3hReZv — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) June 1, 2021

По официальным источникам, военные Венесуэлы были похищены в середине мая в районе штата Апуре на границе с Колумбией. Министр обороны сразу заявил, что переговоры с боевиками об их освобождении уже ведутся, и призвал сохранить солдатам «жизнь и здоровье».

Согласно данным СМИ, военных захватили еще 23 апреля. Позже в Сети появилось видео, на котором боевики из FARC показали шесть из восьми похищенных солдат и сообщили, что будут использовать их при переговорах.

Война с FARC

Столкновения между венесуэльской армией и радикальной фракцией группировки «Революционные Вооруженные силы Колумбии» начались 21 марта 2021 года. Причина старта военной операции — незаконное вторжение повстанцев на территорию Боливарианской Республики. Согласно заявлениям Минобороны Венесуэлы, на сегодняшний день в ходе боев были уничтожены более десятка террористов. Еще порядка 30 человек захвачены в плен и ожидают суда.

В результате столкновений свыше 4 тыс. венесуэльцев вынуждены покинуть приграничные штаты, в которых идут боевые действия. Большая часть людей перешла на территорию Колумбии. Венесуэльские власти заявили, что эта страна препятствует возвращению беженцев, а ее военные стоят за столкновениями в Апуре. Они также обвинили президента Колумбии Ивана Дуке и командование США в организации этих атак, для того чтобы добиться смены власти в Боливарианской Республике.