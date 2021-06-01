Сопредседатели Минской группы могут посетить границу между Арменией и Азербайджаном

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01 июня 17:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:26
Общество
Минздрав Германии снизил уровень опасности распространения COVID-19 в стране
17:26
Экономика
Москва и Петербург объединятся для защиты и поддержки инвесторов
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
17:13
Общество
Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
17:13
Происшествия
Полиция Москвы задержала двух наркодилеров с 13 кг запрещенных веществ
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Сопредседатели Минской группы могут посетить границу между Арменией и Азербайджаном

Политика
Сопредседатели Минской группы могут посетить границу между Арменией и Азербайджаном
Федеральное агентство новостей  /  Петр Краснов

Брюссель, 1 июня. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ от России, США и Франции могут нанести визит на линию границы между Арменией и Азербайджаном уже в ближайшее время.

Информацию об этом сообщил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич.

«Очень важно, чтобы сопредседателям (Минской группы ОБСЕ. — Прим. ред.) все же удалось в ближайшее время попасть в регион и на месте определить ситуацию, поговорить со сторонами», — отметил Лукашевич в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.

В настоящее время сопредседателями Минской группы ОБСЕ от России, Франции и США являются Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шафер соответственно.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид намерена посетить Украину для личного ознакомления с положением в Донбассе.

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Все новости / Политика / Сопредседатели Минской группы могут посетить границу между Арменией и Азербайджаном
Армения обсе азербайджан
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