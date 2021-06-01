Сопредседатели Минской группы могут посетить границу между Арменией и Азербайджаном

Брюссель, 1 июня. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ от России, США и Франции могут нанести визит на линию границы между Арменией и Азербайджаном уже в ближайшее время.

Информацию об этом сообщил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич.

«Очень важно, чтобы сопредседателям (Минской группы ОБСЕ. — Прим. ред.) все же удалось в ближайшее время попасть в регион и на месте определить ситуацию, поговорить со сторонами», — отметил Лукашевич в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.

В настоящее время сопредседателями Минской группы ОБСЕ от России, Франции и США являются Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шафер соответственно.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид намерена посетить Украину для личного ознакомления с положением в Донбассе.