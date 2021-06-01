Двое водителей грузовиков заживо сгорели в результате ДТП в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 1 июня. На 44-м километре трассы «Егорлыкская — Сальск» в Ростовской области столкнулись два большегруза.

Как сообщили в областном управлении отдела пропаганды ГИБДД, произошло столкновение автомобиля КамАЗ с полуприцепом и автомобиля КамАЗ — тягач. После удара автомобили загорелись. Водителей извлечь не удалось, они погибли на месте происшествия.

В управлении также добавили, что в настоящее время специалисты ведомства пытаются установить личности погибших. По предварительным данным, погибло два человека.

В настоящее время специалисты областного ГИБДД выясняют все подробности произошедшего.

Ранее ФАН сообщал о страшном ДТП в Аксайском районе Ростовской области на 1078 км автомобильной дороги М-4 «Дон». В результате столкновения двух легковых машин погибло три человека.