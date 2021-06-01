Лавров: Индия привержена договоренностям по покупке российских ЗРК С-400

Москва, 1 июня. Индия не намерена менять свое мнение по поводу покупки у России партии зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с индийским коллегой.

Во вторник, 1 июня, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров принял участие в совещании с коллегами из стран БРИКС. Обсуждение прошло в формате видеоконференции. Председательствовал на встрече министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар.

«Индия подтверждает приверженность договоренностям по С-400, никаких изменений тут нет», — сообщил Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи.

Участники заседания также обменялись мнениями по поводу вопроса совместной борьбы с пандемией и обсудили устойчивое развитие, а также меры противодействия международному терроризму и возможные пути для дальнейшего расширения сотрудничества стран.

Ранее в ФСВТС рассказали о реализации контракта на поставку российских ЗРК С-400 Индии и обещали назвать примерные сроки отгрузки комплексов заказчикам уже в скором времени.