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новостей
17:26
Общество
Минздрав Германии снизил уровень опасности распространения COVID-19 в стране
17:26
Экономика
Москва и Петербург объединятся для защиты и поддержки инвесторов
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
17:13
Общество
Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
17:13
Происшествия
Полиция Москвы задержала двух наркодилеров с 13 кг запрещенных веществ
Все новости

Судан и Египет завершили совместные учения «Защитники Нила»

Судан
Судан и Египет завершили совместные учения «Защитники Нила»
Prt Scr twitter.com  /  المتحدث العسكري

Хартум, 1 июня. Подразделения суданской и египетской армий завершили наземные военные маневры под названием «Защитники Нила», в конце которых провели предполагаемую битву за обеспечение безопасности границ с участием различных формирований.

Совместные учения начались 26 мая в суданском районе Умм-Сияла к северо-западу от Омдурмана в рамках обширных мероприятий по боевой подготовке между подразделениями обеих стран.

«Военные маневры между двумя армиями завершились живым представлением предполагаемой битвы за безопасность границ и уничтожением возможностей противника», — сообщили в пресс-центре вооруженных сил Судана.

В показном сражении со стороны Египта участвовали подразделения спецназа и воздушно-десантных сил, а его южный сосед продемонстрировал возможности своих сухопутных войск, в том числе ВДВ, и спецподразделений. Учения включали также военно-воздушные силы обоих государств.

Церемония закрытия проходила в присутствии начальника объединенного штаба суданской армии генерал-полковника Мухаммада Османа Хусейна и его египетского коллеги Мухаммада Фарида Хегази. Первый заявил во время выступления, что эти учения не несут в себе никаких посланий или сигналов для других стран, пока в Судане и Египте царят мир и стабильность.

Хартум и Каир уже проводили совместные воздушные маневры под названием «Орлы Нила» на военной базе Мурури и учения «Меч арабов» в Александрии.

Советник главнокомандующего суданской армией полковник Тахер Абу Хаджа назвал операции в рамках «Защитников Нила» успешным проектом и историческим событием.

«Это специализированные первоклассные учения, которые были проведены точно, умело и высокопрофессионально и продемонстрировали изобретательность бойцов в сферах разведки, транспортировки, в поисковых и спасательных операциях», — заключил Абу Хаджа.

Он отметил, что учения проводились в суровых погодных условиях, но, несмотря на это, показали мощь участвующих сил и их хорошую подготовку, а также эффективность центров управления и контроля.

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Все новости / Судан / Судан и Египет завершили совместные учения «Защитники Нила»
египет судан
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