Судан и Египет завершили совместные учения «Защитники Нила»

Хартум, 1 июня. Подразделения суданской и египетской армий завершили наземные военные маневры под названием «Защитники Нила», в конце которых провели предполагаемую битву за обеспечение безопасности границ с участием различных формирований.

Совместные учения начались 26 мая в суданском районе Умм-Сияла к северо-западу от Омдурмана в рамках обширных мероприятий по боевой подготовке между подразделениями обеих стран.

«Военные маневры между двумя армиями завершились живым представлением предполагаемой битвы за безопасность границ и уничтожением возможностей противника», — сообщили в пресс-центре вооруженных сил Судана.

В показном сражении со стороны Египта участвовали подразделения спецназа и воздушно-десантных сил, а его южный сосед продемонстрировал возможности своих сухопутных войск, в том числе ВДВ, и спецподразделений. Учения включали также военно-воздушные силы обоих государств.

Церемония закрытия проходила в присутствии начальника объединенного штаба суданской армии генерал-полковника Мухаммада Османа Хусейна и его египетского коллеги Мухаммада Фарида Хегази. Первый заявил во время выступления, что эти учения не несут в себе никаких посланий или сигналов для других стран, пока в Судане и Египте царят мир и стабильность.

Хартум и Каир уже проводили совместные воздушные маневры под названием «Орлы Нила» на военной базе Мурури и учения «Меч арабов» в Александрии.

Советник главнокомандующего суданской армией полковник Тахер Абу Хаджа назвал операции в рамках «Защитников Нила» успешным проектом и историческим событием.

«Это специализированные первоклассные учения, которые были проведены точно, умело и высокопрофессионально и продемонстрировали изобретательность бойцов в сферах разведки, транспортировки, в поисковых и спасательных операциях», — заключил Абу Хаджа.

Он отметил, что учения проводились в суровых погодных условиях, но, несмотря на это, показали мощь участвующих сил и их хорошую подготовку, а также эффективность центров управления и контроля.