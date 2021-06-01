Потанин рассказал о способе снизить стоимость жилья в России

Москва, 1 июня. Отечественные металлургические корпорации могут заключить прямые контракты по субсидируемым ценам с застройщиками для снижения давления на стоимость недвижимости.

Информацией поделился глава горно-металлургической организации «Норильский никель» Владимир Потанин. По его словам, подобная адресная поддержка строительного сектора стабилизирует стоимость недвижимости. Предпринятое содействие, не нанесет вред конкурентоспособности отечественной металлургии на глобальном рынке, передает «Интерфакс».

«Мы сможем осуществить прямое субсидирование застройщиков, а через них, обычных людей», — добавил предприниматель.

Необходимо договориться о прямых поставках продукции металлургами по сниженным ценам застройщикам, по государственным заказам или по другой схеме, резюмировал Потанин.

В России ранее предложили новы способ оформления налогового вычета при покупке недвижимости. Инициатива принадлежит Федеральной риелторской сети «Этажи». По словам представителей компании, если накопленные выплаты будут меньше 260 тысяч рублей, оставшаяся сумма будет выплачена гражданину после приобретения.