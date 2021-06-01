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новостей
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
17:13
Общество
Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
17:13
Происшествия
Полиция Москвы задержала двух наркодилеров с 13 кг запрещенных веществ
17:13
Происшествия
Навальный по видеосвязи будет участвовать в судебном заседании
17:12
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Потанин рассказал о способе снизить стоимость жилья в России

Экономика
Потанин рассказал о способе снизить стоимость жилья в России
pixabay.com

Москва, 1 июня. Отечественные металлургические корпорации могут заключить прямые контракты по субсидируемым ценам с застройщиками для снижения давления на стоимость недвижимости.

Информацией поделился глава горно-металлургической организации «Норильский никель» Владимир Потанин. По его словам, подобная адресная поддержка строительного сектора стабилизирует стоимость недвижимости. Предпринятое содействие, не нанесет вред конкурентоспособности отечественной металлургии на глобальном рынке, передает «Интерфакс».

«Мы сможем осуществить прямое субсидирование застройщиков, а через них, обычных людей», — добавил предприниматель.

Необходимо договориться о прямых поставках продукции металлургами по сниженным ценам застройщикам, по государственным заказам или по другой схеме, резюмировал Потанин.

В России ранее предложили новы способ оформления налогового вычета при покупке недвижимости. Инициатива принадлежит Федеральной риелторской сети «Этажи». По словам представителей компании, если накопленные выплаты будут меньше 260 тысяч рублей, оставшаяся сумма будет выплачена гражданину после приобретения.

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потанин застройщики недвижимость
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