Лавров заявил о значительном прогрессе на переговорах по ядерной сделке в Вене

Москва, 1 июня. Переговоры по ядерной сделке в Вене достигли значительного прогресса, однако окончательное решение пока не принято. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзадэ отметил, что Тегеран последовательно продвигается вперед на переговорах в Вене и не намерен проявлять спешку в данном деле. По его словам, вопрос о восстановлении ядерной сделки может стать заключительным раундом переговоров.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова вернуться к переговорному процессу с представителями НАТО. Глава дипведомства подчеркнул, что на текущий момент Москва ждет от Альянса ответа на свои предложения.