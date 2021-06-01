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Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
17:13
Общество
Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
17:13
Происшествия
Полиция Москвы задержала двух наркодилеров с 13 кг запрещенных веществ
17:13
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Лавров заявил о значительном прогрессе на переговорах по ядерной сделке в Вене

Армия
Лавров заявил о значительном прогрессе на переговорах по ядерной сделке в Вене
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 июня. Переговоры по ядерной сделке в Вене достигли значительного прогресса, однако окончательное решение пока не принято. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзадэ отметил, что Тегеран последовательно продвигается вперед на переговорах в Вене и не намерен проявлять спешку в данном деле. По его словам, вопрос о восстановлении ядерной сделки может стать заключительным раундом переговоров.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова вернуться к переговорному процессу с представителями НАТО. Глава дипведомства подчеркнул, что на текущий момент Москва ждет от Альянса ответа на свои предложения.

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лавров мид рф ядерная сделка
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