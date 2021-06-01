Министерство торговли США отменило ограничения в отношении Судана

Вашингтон, 1 июня. Министерство торговли США объявило об отмене ограничений, введенных в отношении Судана в связи с обвинениями в спонсировании терроризма.

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в ноябре 2020 года пообещал, что Вашингтон предпримет шаги для снятия санкций, введенных Организацией Объединенных Наций в отношении Судана по причине конфликта в Дарфуре. По решению экс-президента Дональда Трампа 14 декабря Судан исключили из списка стран, поддерживающих международный терроризм, который предусматривает экономические санкции и препятствует потоку иностранных инвестиций.

В свою очередь спецпредставитель США в Судане Дональд Бут 21 мая подтвердил намерение увеличить инвестиционные квоты для американских компаний в африканской республике в сферах сельского хозяйства, инфраструктуры, энергетики и информационных технологий. Он объявил также, что конгресс выделил 716 млн долларов на поддержку Судана, подчеркнув, что отношения между Вашингтоном и Хартумом развиваются на всех уровнях.

Бут сказал, что Соединенные Штаты твердо поддерживают Хартум в его стремлении построить демократическое государство, предоставляют консультации и прилагают усилия для повышения инвестиционных возможностей в стране. По словам спецпосланника, три наиболее важные задачи, стоящие перед Суданом в настоящее время, — это обеспечение безопасности в зонах конфликта путем выполнения Джубинского мирного соглашения, объявление результатов расследований событий разгона сидячей забастовки в Хартуме 3 июня 2019 года и реструктуризация экономики Судана.