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17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
17:13
Общество
Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
17:13
Происшествия
Полиция Москвы задержала двух наркодилеров с 13 кг запрещенных веществ
17:13
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Навальный по видеосвязи будет участвовать в судебном заседании
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Министерство торговли США отменило ограничения в отношении Судана

Судан
Министерство торговли США отменило ограничения в отношении Судана
commerce.gov  /  U.S. Department of Commerce

Вашингтон, 1 июня. Министерство торговли США объявило об отмене ограничений, введенных в отношении Судана в связи с обвинениями в спонсировании терроризма.

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в ноябре 2020 года пообещал, что Вашингтон предпримет шаги для снятия санкций, введенных Организацией Объединенных Наций в отношении Судана по причине конфликта в Дарфуре. По решению экс-президента Дональда Трампа 14 декабря Судан исключили из списка стран, поддерживающих международный терроризм, который предусматривает экономические санкции и препятствует потоку иностранных инвестиций.

В свою очередь спецпредставитель США в Судане Дональд Бут 21 мая подтвердил намерение увеличить инвестиционные квоты для американских компаний в африканской республике в сферах сельского хозяйства, инфраструктуры, энергетики и информационных технологий. Он объявил также, что конгресс выделил 716 млн долларов на поддержку Судана, подчеркнув, что отношения между Вашингтоном и Хартумом развиваются на всех уровнях.

Бут сказал, что Соединенные Штаты твердо поддерживают Хартум в его стремлении построить демократическое государство, предоставляют консультации и прилагают усилия для повышения инвестиционных возможностей в стране. По словам спецпосланника, три наиболее важные задачи, стоящие перед Суданом в настоящее время, — это обеспечение безопасности в зонах конфликта путем выполнения Джубинского мирного соглашения, объявление результатов расследований событий разгона сидячей забастовки в Хартуме 3 июня 2019 года и реструктуризация экономики Судана.

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сша судан
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