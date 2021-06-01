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Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
17:13
Общество
Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
17:13
Происшествия
Полиция Москвы задержала двух наркодилеров с 13 кг запрещенных веществ
17:13
Происшествия
Навальный по видеосвязи будет участвовать в судебном заседании
17:12
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Курдские боевики открыли огонь по демонстрантам на севере Сирии

Новости Сирии
Курдские боевики открыли огонь по демонстрантам на севере Сирии
Prt Scr youtube.com  / 

Менбидж, 1 июня. В районе города Менбидж продолжаются демонстрации населения из-за принудительного набора граждан в ряды радикальных группировок. Об этом сообщает Daily Sabah.

Сотни людей из числа местных жителей, 90% из которых являются арабами, вышли в понедельник на улицы города в знак протеста против насильной вербовки в ряды «Сирийских демократических сил» (СДС). Владельцы магазинов в городе объявили бойкот в поддержку митингующих.

Сегодня, во вторник, для разгона демонстрантов курдские боевики открыли огонь. В результате был убит один житель, трое получили ранения.

После инцидента разъяренная толпа захватила и подожгла контрольно-пропускной пункт курдских «Отрядов народной самообороны», которые являются основной ударной силой СДС.

Чтобы предотвратить беспорядки боевики ввели в Менбидже 48-часовой комендантский час, однако местные жители не демонстрируют намерений подчиняться этому требованию.

Ранее сообщалось, что курдские группировки на подконтрольных им территориях вводят призыв на «обязательную военную службу» для женщин и мужчин, родившихся в период с 1990 по 2003 год. Принудительная вербовка уже отмечалась в районах городов Менбидж, Айн эль-Араб, Камышлы, Хасака, Ракка и Дейр эз-Зор.

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сирия Менбидж
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