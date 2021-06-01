Курдские боевики открыли огонь по демонстрантам на севере Сирии

Менбидж, 1 июня. В районе города Менбидж продолжаются демонстрации населения из-за принудительного набора граждан в ряды радикальных группировок. Об этом сообщает Daily Sabah.

Сотни людей из числа местных жителей, 90% из которых являются арабами, вышли в понедельник на улицы города в знак протеста против насильной вербовки в ряды «Сирийских демократических сил» (СДС). Владельцы магазинов в городе объявили бойкот в поддержку митингующих.

Сегодня, во вторник, для разгона демонстрантов курдские боевики открыли огонь. В результате был убит один житель, трое получили ранения.

#منبج

لحظة سيطرة الاهالي على حاجز الخطاف واستخدام قسد للرصاص الحي pic.twitter.com/u7iE6m0bM2 — همام عيسى (@humam_isa) June 1, 2021

После инцидента разъяренная толпа захватила и подожгла контрольно-пропускной пункт курдских «Отрядов народной самообороны», которые являются основной ударной силой СДС.

Чтобы предотвратить беспорядки боевики ввели в Менбидже 48-часовой комендантский час, однако местные жители не демонстрируют намерений подчиняться этому требованию.

Ранее сообщалось, что курдские группировки на подконтрольных им территориях вводят призыв на «обязательную военную службу» для женщин и мужчин, родившихся в период с 1990 по 2003 год. Принудительная вербовка уже отмечалась в районах городов Менбидж, Айн эль-Араб, Камышлы, Хасака, Ракка и Дейр эз-Зор.